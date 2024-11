Celebrate 10 Years of Destiny with the Bungie Store Black Friday Sale

Dal 26 novembre al 3 dicembre, nel Bungie Store arrivano gli sconti del Black Friday più incredibili di sempre: tantissimi articoli al ribasso per festeggiare il decimo anniversario di Destiny. Si tratta delle migliori offerte dell'anno, con un 20% in meno su prodotti già scontati e il ritorno di alcune ricompense per un periodo di tempo limitato. I giocatori che avessero sbloccato tali ricompense, avranno la possibilità di acquistarle nuovamente, fino a esaurimento scorte.Per ogni acquisto sarà offerto in omaggio l'amatissimo emblema Giorno oscuro, irreperibile sin dal 2017. Inoltre, dalle 19:00 del 26 novembre alle 18:59 del 3 dicembre (ora italiana) e per tutti gli acquisti, le spese di spedizione negli stati contigui degli USA, in Europa e nel Regno Unito avranno un costo fisso di 7,77 $ (7,77 € nel caso dell'Italia).

Durante il periodo degli sconti saranno per di più lanciati dei nuovi prodotti: l'engramma brilla-nel-buio, il pupazzo di Atheon, un maglione a taglio corto e un abito dell'Aurora, nonché il cofanetto di spille Collezionista di esotiche V1. Tra gli articoli proposti, anche la tavola deluxe del lestide Vettore del Firmamento firmata Bear Walker e Destiny 2, disponibile in edizione limitata. Un pezzo imperdibile tanto per gli appassionati di Destiny che per gli skater.

Negli atti I e II di Destiny 2: Redivivo ora disponibili, i guardiani continuano a collaborare con Mithrax ed Eido per respingere l'esercito di infami redivivi in attività come la nuova "Tomba degli Anziani", la segreta "Comando del Vespro" e "Assalto furioso: Salvezza".

Bungie festeggia i 10 anni di Destiny - Bungie festeggia i 10 anni di Destiny e si imbarca verso nuove Frontiere Unisciti ai festeggiamenti per l'anniversario con uscite in-game, prodotti fisici, eventi IRL e notizie sul futuro di Destiny 2 Il 9 settembre 2014 Bungie ha pubblicato Destiny, un ambizioso MMO d'azione fantascientifico che invitava i giocatori a diventare Guardiani e ad esplorare un universo online ininterrotto.

Bungie collabora con Wizards of the Coast e Dungeons & Dragons - Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=9dYHdAbWB0A Oggi Bungie ha annunciato una nuova collaborazione con Wizards of the Coast e Dungeons & Dragons. I guardiani potranno esibire le proprie capacità bardiche ispirandosi ai nuovi elementi cosmetici.

Bungie pubblica un nuovo ViDoc - Bungie pubblica un nuovo ViDoc prima del lancio di Destiny 2: La Forma Ultima il 4 giugnoSteelSeries collabora con Destiny 2 per La Forma UltimaViDoc https://youtu.be/iqcclS79lQI Oggi Bungie ha pubblicato il primo di due ViDoc sul processo di sviluppo della prossima espansione, Destiny 2: La Forma Ultima.