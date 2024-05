Bungie collabora con Wizards of the Coast e Dungeons & Dragons

Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=9dYHdAbWB0A

Oggi Bungie ha annunciato una nuova collaborazione con Wizards of the Coast e Dungeons & Dragons. I guardiani potranno esibire le proprie capacità bardiche ispirandosi ai nuovi elementi cosmetici. Il 4 giugno, data di lancio di Destiny 2: La Forma Ultima, l'emporio Everversum proporrà degli articoli estetici a tema Faerûn. I nuovi decori per armatura includono il set Apice dei draghi per titani, il set Distorcenti spettrali per cacciatori e il set Dominio dei flagellatori per stregoni. Inoltre, con il Pacchetto Avventurieri si otterrà l'ipernave Regina dei Draghi, l'astore Cocchio dell'Orsogufo e lo Spettro Involucro dell'Occhio Tiranno. Ci sarà poi la mossa finale Pugno di Bigby e l'emote 20 naturale con possibilità di vincita casuali, come vuole il destino.

Oltre agli articoli in gioco, il Bungie Store offrirà il modellino in vinile dell'Involucro dell'Occhio Tiranno, ispirato al famigerato mostro fluttuante dell'universo di Dungeons & Dragons.

Martedì 4 giugno arrivaDestiny 2: La Forma Ultima! I guardiani entreranno nel Viaggiatore per lo scontro finale con il Testimone, che vuole calcificare la realtà seguendo la sua contorta visione da incubo. I maggiori esponenti dell'Avanguardia e Cayde-6 accompagneranno i giocatori in questo viaggio nel Pallido Cuore per sbaragliare l'esercito del Testimone. Per riuscirci però, occorrerà affrontare nuovi nemici, attraversare dei paesaggi surreali e utilizzare i poeri prismatici per combinare le abilità di Luce e Oscurità .