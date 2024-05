Bungie pubblica un nuovo ViDoc prima del lancio di Destiny 2: La Forma Ultima il 4 giugnoSteelSeries collabora con Destiny 2 per La Forma Ultima

ViDoc https://youtu.be/iqcclS79lQI

Oggi Bungie ha pubblicato il primo di due ViDoc sul processo di sviluppo della prossima espansione, Destiny 2: La Forma Ultima. Il filmato è un approfondimento degli sviluppatori sulla storia, la destinazione del Pallido Cuore, la fazione dei terrori e altro ancora. Il secondo ViDoc è previsto per venerdì 24 maggio.

La collaborazione di lunga durata tra Destiny 2 e SteelSeries stavolta offre una collezione di accessori da gaming in edizione limitata ispirati ai temi di Luce e Oscurità de La Forma Ultima. Tra gli articoli, il sistema di cuffie senza fili Arctis Nova 7, il Nova Booster Pack, il tappetino per mouse QcK Heavy XXL, un copritasto fatto a mano con Spettro e i copri levette analogiche @KontrolFreek. I giocatori che acquisteranno gli articoli della collezione riceveranno anche degli elementi cosmetici esclusivi di Destiny 2 in gioco, come l'emote Celebrazione virale e l'emblema Equipaggiarsi il capo. I prodotti della collezione Destiny 2: La Forma Ultima e SteelSeries sono disponibili su SteelSeries.com, KontrolFreek.com e eu.bungiestore.com.

Ne La Forma Ultima, in arrivo il 4 giugno, i guardiani, insieme ai loro più stretti alleati, entreranno nel Pallido Cuore del Viaggiatore per affrontare il Testimone. Per prepararsi a questa battaglia, le espansioni Ombre dal Profondo, Oltre la Luce e La Regina dei Sussurri saranno disponibili gratuitamente fino al 3 giugno. Gli abbonati a PlayStation Plus possono inoltre accedere a L'Eclissi.Destiny 2: Verso la Luce è disponibile per tutti i giocatori fino al 3 giugno. Per aiutare i guardiani a difendere l'Ultima Città, Shaxx mette a disposizione la sua armeria personale con tante amatissime armi del passato. Questo aggiornamento ai contenuti comprende la nuova attività di difesa a ondate "Assalto furioso", le versioni rivisitate delle missioni esotiche "I sussurri" e "Ora zero", il Pantheon (una nuova sfida con i boss delle incursioni) e altro ancora.