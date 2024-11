Inter-Lipsia 1-0: nerazzurri in vetta alla Champions League senza subire reti

L'Inter ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro il Lipsia nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024-2025, disputata il 26 novembre 2024 allo Stadio San Siro. Questo successo proietta i nerazzurri in vetta alla classifica con 13 punti, superando Liverpool e Barcellona, entrambe a 12 punti. Degno di nota è il fatto che l'Inter non ha ancora subito reti in questa competizione, mantenendo la porta inviolata in tutte e cinque le partite disputate.

La partita è stata decisa da un autogol del difensore del Lipsia, Castello Lukeba, al 27° minuto. Su un calcio di punizione battuto da Federico Dimarco, Lukeba ha deviato involontariamente il pallone nella propria porta, regalando il vantaggio all'Inter. I nerazzurri hanno continuato a premere per il raddoppio, sfiorandolo in diverse occasioni. Particolarmente pericoloso è stato Benjamin Pavard, che ha colpito di testa su calcio piazzato, ma è stato costretto a lasciare il campo poco dopo per un infortunio muscolare, sostituito da Yann Bisseck.

Nel secondo tempo, l'Inter ha avuto un'altra chiara opportunità con Denzel Dumfries, che ha iniziato e concluso un'azione personale sulla destra, ma il suo tiro è stato neutralizzato dal portiere del Lipsia, Péter Gulácsi. Il Lipsia ha cercato di reagire, rendendosi pericoloso con Antonio Nusa, il cui tiro è stato respinto da Yann Sommer. In pieno recupero, Henrikh Mkhitaryan ha segnato, ma il gol è stato annullato per un fallo di Marcus Thuram su Lukeba.

Con questa vittoria, l'Inter si posiziona al primo posto nella classifica della fase campionato della Champions League, mentre il Lipsia rimane all'ultimo posto con zero punti. La solidità difensiva dei nerazzurri, evidenziata dai cinque clean sheet consecutivi, rappresenta un elemento chiave del loro percorso europeo fino a questo momento.

