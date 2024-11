Davide Casaleggio critica il M5S: Il Movimento è diventato esclusivo

Durante la presentazione del suo libro "Gli algoritmi della politica - Come l’Intelligenza Artificiale riscriverà la politica e la società" (Ed. Chiarelettere) presso la sede di Vis Factor a Roma, Davide Casaleggio ha espresso forti critiche nei confronti dell'attuale gestione del Movimento 5 Stelle (M5S). L'evento, moderato dalla giornalista Ileana Sciarra, ha visto anche la partecipazione di Italo Bocchino, direttore editoriale del "Secolo d'Italia", che ha presentato il suo volume "Perché l'Italia è di destra".

Casaleggio ha sottolineato come migliaia di iscritti siano stati allontanati dal M5S prima delle recenti votazioni, definendo "spiacevole" l'applauso riservato a una slide proiettata durante l'assemblea, gesto che ha interpretato come una "caduta di stile". Ha evidenziato un allontanamento del Movimento dai suoi principi fondanti, come il finanziamento pubblico ai partiti e il limite del doppio mandato, ironizzando sul fatto che "il problema sarà quello di avere più mandati che elettori".

Riguardo alle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte, che ha definito Beppe Grillo un "sabotatore", Casaleggio ha espresso sorpresa, paragonando l'azione di Grillo a quella di un capo di Stato che esercita il diritto di rinviare una legge alla Camera. Ha poi affermato che il M5S è diventato un movimento "esclusivo" rispetto al passato, quando era "inclusivo", e che attualmente si gestisce attraverso una battaglia tra due posizioni, con l'allontanamento di chi perde. Secondo Casaleggio, se uno dei pilastri del Movimento viene allontanato in modo spiacevole, è naturale che questa persona utilizzi tutte le sue prerogative.

Sulla questione del nome e del logo del Movimento, Casaleggio ha dichiarato: "È giusto che, se un'esperienza è finita, allora è più utile creare un nuovo nome e logo, creando principi e regole nuove". Ha aggiunto che, se si intende proseguire l'attività politica per altri vent'anni, è necessario un nome più adeguato. Ha inoltre sottolineato l'importanza di onorare la storia del Movimento senza distorcerla per ottenere consensi elettorali. Infine, ha precisato che una vecchia associazione detiene i diritti del logo del M5S.

