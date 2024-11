Amsterdam vieta la trasferta ai tifosi della Lazio per rischio scontri antisemiti

Le autorità di Amsterdam hanno deciso di vietare la presenza dei tifosi della Lazio nella trasferta contro l'Ajax, prevista per il 12 dicembre 2024, a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica. Questa decisione è stata presa in seguito a recenti episodi di violenza avvenuti nella città. In particolare, l'8 novembre scorso, dopo la partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, si sono verificati scontri tra tifosi israeliani e manifestanti pro-palestinesi, che hanno portato al ferimento di diversi sostenitori israeliani.

Le autorità locali hanno espresso timori riguardo al comportamento di alcuni tifosi della Lazio, noti per espressioni di estrema destra, antisemitiche e razziste. La città di Amsterdam ha dichiarato che il rischio di tali manifestazioni e di possibili disordini è troppo elevato per consentire la presenza dei tifosi ospiti.

La Lazio è stata in passato sanzionata per comportamenti simili da parte dei suoi sostenitori. Ad esempio, a settembre, alcuni tifosi sono stati banditi dalla partita di Europa League contro la Dinamo Kiev ad Amburgo dopo che la polizia tedesca aveva sequestrato armi in loro possesso. Inoltre, a marzo, un tifoso italiano è stato arrestato a Monaco per aver eseguito un saluto nazista prima della partita tra Lazio e Bayern Monaco.

La municipalità di Amsterdam ha ribadito il suo impegno contro il razzismo e il fascismo, sottolineando che non c'è spazio per tali espressioni nella città. La decisione di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio mira a prevenire ulteriori incidenti e a garantire la sicurezza pubblica durante l'evento sportivo.

