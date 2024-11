Cristiano Ronaldo accusato di non pagare trattamenti estetici: medico inglese lo cita in giudizio per oltre 48.000 euro

Cristiano Ronaldo è stato citato in giudizio dal dottor Roshan Ravindran, noto come Dr. Rosh, per un presunto debito di oltre 48.000 euro relativo a trattamenti estetici ricevuti tra il 2021 e il 2022, durante il periodo in cui il calciatore militava nel Manchester United.

Il Dr. Rosh, specializzato in botox, filler e lifting delle sopracciglia, ha dichiarato di aver fornito servizi non solo a Ronaldo, ma anche a membri della sua famiglia e del suo entourage presso la sua clinica nel Cheshire.

Nonostante il suo stipendio annuale di circa 200 milioni di euro con l'Al Nassr in Arabia Saudita, Ronaldo non avrebbe saldato le fatture per i trattamenti estetici ricevuti.

Il Dr. Rosh ha scelto di non commentare ulteriormente la questione, affermando: "C’è una questione legale in corso e, come professionista, non parlo dei miei pazienti".

La reputazione del Dr. Rosh come esperto di trattamenti estetici di alta qualità e discrezione gli ha permesso di attrarre una clientela di alto profilo, tra cui politici, membri della famiglia reale, celebrità sportive e star di Hollywood.

Al momento, né Ronaldo né i suoi rappresentanti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla causa legale in corso.

