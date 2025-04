Totti a Mosca per l'RB Award 2025: cachet milionario per l'ex capitano della Roma

Francesco Totti è arrivato a Mosca per partecipare all'International RB Award 2025, diventando l'ospite più costoso di sempre nella storia del premio. Nonostante le polemiche internazionali legate al contesto geopolitico, l'ex capitano della Roma ha accettato l'invito e presenzierà all'evento organizzato da Bookmaker Rating. All’aeroporto è stato accolto dal Ceo Asker Tkhalidzhokov e da Aram Poghosyan, socio amministratore di Odds.

Tkhalidzhokov ha raccontato le complessità organizzative del trasferimento, specificando quanto sia stata impegnativa la logistica, soprattutto per la necessità di sincronizzare voli e accompagnatori: "Spesso l'ospite viaggia con qualcuno e non sempre partono dallo stesso luogo. Serve coordinamento e questo comporta costi elevati", ha spiegato. Senza rivelare l'importo preciso, ha confermato che il compenso per Totti si aggira su una cifra a sei zeri in euro, rendendolo il più costoso ambasciatore mai coinvolto nell’iniziativa.

La cerimonia di premiazione si terrà l'8 aprile 2025 al Palazzo di Ginnastica Irina Viner. L'evento riunisce figure chiave del mondo dello sport, dell’imprenditoria e dei media, premiando le migliori aziende del settore delle scommesse sportive. Nato nel 2018, l'RB International Award è diventato un appuntamento annuale centrale in Russia per l’industria sportiva e del betting.

