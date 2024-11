Exeed - inizia una nuova era per l'eSport

In uno scenario in cui il gaming competitivo continua a evolversi, Exeed rimane uno dei team esport più influenti nel mondo di EA FC.

Exeed si evolve da oggi in una holding company Americana, con una nuova branded house che, partendo da ben due accademie, formerà la nuova generazione di professionisti.

Dopo aver conquistato da anni la leadership indiscussa del mercato italiano di EA FC, grazie alla costruzione di un team che ha portato a traguardi come la conquista della eSerie A e ai titoli “Content creator of the year” e “Best italian player of the year, e dopo essersi riaffermati anche quest’anno sul territorio internazionale grazie all’ultima qualificazione al FC PRO Open, continua con entusiasmo il piano di espansione internazionale di Exeed, inaugurando una nuova holding company a Miami.

Protagonisti di questo notevole successo, oltre agli impareggiabili player, i due giovani founder: Federico Brambilla, ex campione di Call of Duty e attualmente Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione di IIDEA (l’associazione di categoria dell’industria videoludica italiana), e Ivan Ballestrazzi, manager d’azienda, artefice della crescita del team.

Per presentarsi al meglio a questo importante appuntamento, Exeed indossa un abito tutto nuovo, frutto di un’importante azione di rebranding. Una nuova immagine coordinata, che prevede una struttura di “branded-house” che consentirà alla nuova holding di costruire tutti gli asset necessari per promuovere il nuovo mercato.

Il primo asset sviluppato è la PLB Academy powered by Exeed, frutto di una partnership strategica con PLB la realtà creata da Christian Vieri e Bernardo Corradi nel 2020 dedicata a gaming e formazione, che nel 2023 ha realizzato PLB WORLD, il noto entertainment hub milanese dedicato al gaming a 360°.

Il secondo asset, fulcro della visione e dell’espansione, sarà l’Exeed Academy che si propone di portare nelle Americas, a cominciare dall’Argentina, un percorso formativo per professionisti e nuovi giocatori.

"Exeed cresce e si evolve per sviluppare il nuovo mercato esports globale – conferma il CEO Ivan Ballestrazzi, che continua: “la nostra espansione internazionale e il lancio di nuovi progetti come le Exeed Academies sono l’inizio di un percorso che mira a incentivare e supportare lo sviluppo di talenti e di figure professionali. Il rebranding ci consentirà di rafforzare il nostro marchio principale Exeed, continuando inoltre a sviluppare branch office specifici per ogni esigenza del mercato".

