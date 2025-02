Un nuovo eSport è all'orizzonte - Vector Strike

Un nuovo approccio di genere per un innovativo gioco sportivo digitale competitivo!

Benvenuti in Vector Strike

Preparati all’adrenalina con questo nuovissimo gioco sportivo FPS 4v4

Un nuovo gioco competitivo mozzafiato sta per arrivare su PC e potrebbe rivoluzionare la scena eSport. Costruito su un sistema fisico realistico e prevedibile, e alimentato da rollback netcode avanzati simili a quelli dei giochi di combattimento, Vector Strike offre un’esperienza adrenalinica in un’azione sportiva FPS 4v4 frenetica.

Vector Strike è il frutto della passione di Chamo Games, un nuovo studio indie fondato da un collettivo di sviluppatori che hanno lavorato a titoli colossali come Valorant, Call of Duty: Modern Warfare 2, The Division, League of Legends, Hitman, Avatar e Cyberpunk 2077. Vector Strike offre un mix unico di azione sportiva in prima persona, mai visto prima, rendendolo un titolo da aggiungere subito alla tua lista dei desideri su Steam. Giocatori PC, non perdete di vista questa novità!

La visione: ridefinire il concetto di giochi competitivi

"Vector Strike è progettato per celebrare il pensiero spaziale strategico e il gioco abile nel gaming competitivo. Stiamo creando un gioco che sia divertente sia da giocare che da guardare, con l’obiettivo di diventare uno dei principali sport digitali competitivi, magari un giorno persino parte delle Olimpiadi. I giochi competitivi sono molto popolari tra i giovani, e pensiamo che il mix di gameplay accessibile e un alto livello di abilità di Vector Strike risuonerà con questo pubblico. Non vedo l’ora di accogliere i giocatori già durante il Next Fest." – Zoher Toutanji, CEO

Un nuovo tipo di FPS: precisione, fisica e vera abilità

"Vector Strike è un nuovo tipo di FPS. Ho avuto il privilegio di lavorare su Call of Duty e Valorant, e siamo molto orgogliosi di creare un gioco che non riguarda uccisioni o punteggi, ma piuttosto una vera prova di abilità che parla direttamente ai giocatori competitivi. Con Vector Strike puoi aspettarti un FPS preciso dove ogni proiettile conta, un gioco che ti permette di dimostrare ai tuoi amici la tua abilità con giocate incredibili. Il nostro rollback netcode di livello mondiale ti offre un’esperienza fluida durante le partite multiplayer, mentre il nostro motore fisico personalizzato è altamente prevedibile, permettendoti di imparare, allenarti e migliorare costantemente. Questo gioco è pensato per incentivare un gameplay emergente: non siamo qui per dirti come giocare, decidi tu il meta, e ti assicuro che ogni partita sarà un’esperienza diversa." – Roberto Schiavulli, CCO

Creato con e per i giocatori

"Ci siamo uniti come team di sviluppo con un unico obiettivo: creare qualcosa di speciale per i nostri giocatori e costruirlo con loro. È entusiasmante offrire Vector Strike, un gioco dove la voce dei giocatori conta e la loro esperienza migliora continuamente. La nostra priorità nel supporto live è dedicare tempo ed energie per fornire aggiornamenti regolari e aggiungere funzionalità significative che rendano il gioco più divertente e memorabile per tutti. Siamo impegnati a far sentire la nostra community ascoltata, rispettata e valorizzata. Quindi, unitevi a noi durante il Next Fest di Steam e giochiamo insieme!" – Stephanie Pecaoco, Executive Producer

Caratteristiche principali di Vector Strike:

Un mix unico di FPS e sport: gli FPS sono fantastici, ma sono sempre stati incentrati sulla velocità di mira e di clic. In Vector Strike proverai controlli familiari in un contesto diverso, dove precisione, intelligenza spaziale e posizionamento sono fondamentali per la vittoria.

Gameplay multiplayer 4v4 veloce e dinamico: gioca da solo o riunisci la tua squadra e preparati per uno scontro in un 4v4. Scegli il tuo personaggio, impara a padroneggiarne le abilità e poi sconfiggi gli avversari con grande strategia, pensiero tattico e, ovviamente, pura abilità di mira!

Curva di apprendimento profonda: facile da capire, difficile da padroneggiare, con una nuova sfida per i giocatori che vogliono dominare il campo. Vector Strike è stato progettato con un tetto di abilità infinito: trova il modo di vincere e tutti dovranno imparare e adattarsi.

Sviluppo guidato dalla community: vogliamo che questo gioco cresca con voi, costruendo funzionalità significative che migliorino la vostra esperienza di gioco. Andremo in Accesso Anticipato proprio per ascoltare e soddisfare la community che costruiremo.

Il trailer di gameplay di Vector Strike è disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=i8W4K21-2aU)

Inoltre, la demo di Vector Strike sarà disponibile gratuitamente durante il Next Fest di Steam il 24 febbraio: non dimenticare di provala!