Governo al lavoro per un testo unico contro la violenza di genere

Il governo italiano sta preparando un testo unico contro la violenza sulle donne, come annunciato dalla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Durante l’evento “Italia Direzione Nord”, a Milano, la ministra ha dichiarato l'intenzione di presentare il documento entro l’8 marzo 2024.

Secondo Roccella, il testo unico consisterà in una raccolta delle misure già esistenti, rafforzandone l’efficacia e la coerenza. Ha sottolineato la necessità di unire le forze politiche e sociali, al di là delle divisioni, per combattere questa piaga che richiede uno sforzo collettivo di uomini e donne.

Nei primi nove mesi del 2024, le richieste di aiuto per violenza di genere sono aumentate del 57%. La ministra ha interpretato questo dato come segno positivo, poiché riflette un crescente coraggio delle vittime nel chiedere supporto. Allo stesso tempo, il fenomeno resta preoccupante per la sua diffusione. I dati mostrano una diminuzione del 12% delle donne vittime del proprio partner, un incremento del 5% di centri antiviolenza e case rifugio, e un maggiore utilizzo del numero verde 1522.

Durante l’incontro, Roccella ha anche commentato la recente condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, definendola un atto di giustizia. Ha ribadito l'importanza di agire su tre fronti: protezione delle vittime, prevenzione della violenza e perseguimento dei responsabili. Ha concluso affermando che è essenziale dare centralità a questi reati per mantenere alta l’attenzione sulla lotta contro la violenza di genere.

