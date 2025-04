Parroco arrestato nel Bresciano per violenza sessuale aggravata su minori

Un parroco italiano di 48 anni è stato arrestato in un comune della Bassa bresciana con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori. I fatti contestati risalirebbero a due distinti periodi, dal 2011 al 2013 e nel 2024, quando l’uomo operava come curato e successivamente come parroco in due comuni della provincia di Brescia. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe abusato di alcuni minori affidati alla sua responsabilità per attività legate alla parrocchia. I carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Brescia su richiesta della procura locale. Le indagini sono partite dai militari di Borgo San Giacomo con il supporto del Norm della compagnia di Verolanuova.

Potrebbe interessarti anche: