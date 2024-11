Festival Sanremo 2025: toto Big e fanta-classifica, i favoriti per il palco dell'Ariston

A meno di una settimana dall'annuncio ufficiale dei partecipanti alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, l'attesa cresce tra gli appassionati. Domenica 1° dicembre, durante l'edizione delle 13:30 del TG1, il direttore artistico Carlo Conti svelerà i nomi degli artisti in gara. Nel frattempo, il FantaSanremo, il popolare fantasy game legato al Festival, vede i fan impegnati a fare previsioni sui possibili concorrenti.

Secondo la fantaclassifica i nomi più quotati dai fan sono:

1. Anna Pepe2. Elodie3. Achille Lauro4. Olly5. Benji e Fede6. Alfa7. Arisa8. Bresh9. Gaia10. Pinguini Tattici Nucleari

L'ingresso dei Pinguini Tattici Nucleari in decima posizione rappresenta una novità significativa, sostituendo Sarah Toscano, scesa al 13° posto. La band bergamasca, reduce da record di vendite e concerti sold out, suscita grande interesse tra i fan.

Nella parte centrale della classifica si registrano variazioni importanti:

- Gli 883, con Max Pezzali e Mauro Repetto, salgono all'11ª posizione.

Annalisa guadagna due posizioni, attestandosi al 12° posto.

Tony Effe e Jalisse mostrano progressi significativi.

Al contrario, alcuni artisti subiscono una lieve flessione:

- Sarah Toscano scende al 13° posto.

Tananai, Irama, Madame, Ermal Meta e Francesca Michielin perdono terreno.

Tra le sorprese più intriganti, spiccano due new entry:

- Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione del Festival, entra in 28ª posizione.

Cesare Cremonini fa il suo ingresso al 30° posto, rappresentando un possibile colpo di scena.

Nel dettaglio, la fantaclassifica dall'11ª alla 30ª posizione è la seguente:

11. 883 (Max Pezzali e Mauro Repetto) (+1)12. Annalisa (+2)13. Sarah Toscano (-3)14. Tananai (-1)15. Francesco Gabbani (stabile)16. Tony Effe (+2)17. Irama (-1)18. Madame (-1)19. Tiziano Ferro (stabile)20. Damiano David (stabile)21. Coma_Cose (stabile)22. Tommaso Paradiso (stabile)23. Blanco (stabile)24. Jalisse (+1)25. Ermal Meta (-1)26. Caparezza (stabile)27. Brunori Sas (stabile)28. Angelina Mango (new entry)29. Francesca Michielin (-1)30. Cesare Cremonini (new entry)

Tra gli esclusi dalla classifica aggiornata figurano Al Bano e Romina Power, oltre a Michele Bravi, che non compaiono più tra i favoriti del Totofestival.

Con l'annuncio ufficiale ormai imminente, il fermento tra i fan è alle stelle. La fantaclassifica riflette le aspettative del pubblico, ma sarà solo Carlo Conti, domenica 1° dicembre, a svelare i veri protagonisti della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Non resta che attendere per scoprire se le previsioni dei fan troveranno conferma.

FantaSanremo 2025: le previsioni dei Big in gara e le novità del Festival - Il conto alla rovescia per l'annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente iniziato. Il borsino del FantaSanremo, aggiornato per l'Adnkronos, si scalda con i nomi più gettonati dai fan. Tra i preferiti per la gara troviamo:- Anna Pepe con 3.

TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHM FESTIVAL DISPONIBILE - E' ora di riscoprire la vivace Omiko City poiché Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, il classico gioco ritmico musicale lanciato originariamente per Nintendo Switch, è ora disponibile anche per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori si uniranno a Don-chan e Kumo-kyun in un'avventura musicale con tutti gli elementi targati Taiko più popolari, riuniti in vari festival e scontri musicali.

Sanremo Giovani 2024: i 24 artisti semifinalisti in gara per il Festival di Sanremo - Il percorso verso il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con Sanremo Giovani 2024. Dopo le audizioni del 23 ottobre 2024, tenutesi nella Sala A di via Asiago a Roma, la Commissione Musicale ha selezionato i 24 semifinalisti tra i 46 artisti che hanno partecipato alla fase iniziale.