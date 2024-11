Max Pezzali e Mauro Repetto: Il nostro legame è indistruttibile

Il Comune di Pavia ha proposto di conferire a Mauro Repetto, cofondatore degli 883, l'onorificenza "San Sirino", già assegnata a Max Pezzali nel 1995. Pezzali ha inviato una diffida tramite i suoi legali, Lucia Maggi e Domenico Capra, sottolineando che, dopo un breve periodo, Repetto aveva intrapreso una strada diversa, lasciando a lui la rappresentanza degli 883.

Per chiarire la situazione e dissipare eventuali malintesi, Max Pezzali ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente accanto a Mauro Repetto, mentre i due condividono una birra in un pub. Nella didascalia, Pezzali ha espresso profonda stima per l'ex collega, affermando: "Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l'importanza che ha avuto nella mia vita". Ha inoltre precisato che le recenti questioni legali riguardano l'utilizzo del nome "883" e non coinvolgono direttamente Repetto.

Pezzali ha ribadito la solidità del loro rapporto, dichiarando: "Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete, il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre". Ha concluso con una nota di complicità, menzionando le loro passioni comuni: "A noi piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle stronzate che si dicono nei film".

Nonostante le vicissitudini legali legate al marchio "883", l'amicizia tra Max Pezzali e Mauro Repetto rimane solida e autentica, testimoniando l'importanza del loro legame personale al di là delle questioni professionali.

