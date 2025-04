Papa Francesco è morto a 88 anni: il Pontefice si è spento a Roma

Papa Francesco è morto oggi, lunedì 21 aprile 2025, alle ore 7:35, nella sua residenza di Casa Santa Marta, in Vaticano. L'annuncio ufficiale è stato dato dal cardinale Kevin Farrell durante una diretta straordinaria, comunicando che il Pontefice è "tornato alla casa del Padre" .

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da una famiglia di origini piemontesi, Jorge Mario Bergoglio è stato il primo Papa proveniente dalle Americhe e il primo gesuita a salire al soglio pontificio. Eletto il 13 marzo 2013, ha guidato la Chiesa cattolica per oltre dodici anni, promuovendo riforme e affrontando temi globali come il cambiamento climatico, la migrazione e la giustizia sociale .

Negli ultimi mesi, le condizioni di salute di Papa Francesco erano peggiorate. Dopo un ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale e insufficienza renale, era stato dimesso il 23 marzo 2025. Nonostante la fragilità, ieri aveva partecipato alle celebrazioni pasquali, impartendo la benedizione Urbi et Orbi dalla loggia di San Pietro e salutando i fedeli in papamobile .

Il suo pontificato è stato caratterizzato da un forte impegno per l'inclusione, la solidarietà e la riforma della Curia romana. Tra le sue encicliche più significative si ricordano "Laudato si’" (2015), sulla cura del creato, e "Fratelli tutti" (2020), sulla fraternità e l'amicizia sociale .

