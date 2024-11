NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER introduce Naruto Uzumaki (Young Version)

Questo nuovo DLC introduce Naruto Uzumaki (Young Version), nuove tecniche segrete e parti per l’avatar per migliorare ancora di più questa avventura ninja.

I giocatori possono ora lanciarsi in battaglia nei panni del giovane Naruto. Il DLC include:

Ninjutsu:

Rasengan Connection

Demon Wind Bomb

Nine Tails: Raiment

Tecnica segreta:

Nine Tails: Rampage

Parti per l’Avatar:

Costume: Naruto Outfit (Everlasting Summer version) per Uomo e Donna

Hairstyle: Hair (Teuchi)/ Hair (Ayame)

Ninja Tool: Ichiraku Ramen

Honorary Title: Demon Fox

Un nuovo DLC pack, il Naruto Uzumaki Starter Pack è disponibile per l’acquisto. Questo bundle include quattro DLC che includono le versioni precedentemente rilasciate dell’iconico ninja - Naruto Uzumaki (BORUTO), Naruto Uzumaki (Last Battle), Naruto Uzumaki (Baryon Mode) e il nuovo Naruto Uzumaki (Young Version). Inoltre, i giocatori riceveranno 10 Moonlight Scroll e 4 tipi di Top-Secret Training dei DLC, perfetti per migliorare l’esperienza.

I personaggi inclusi in questo pacchetto sono anche acquistabili individualmente. Prestate attenzione agli acquisti duplicati.

Per il trailer:

https://youtu.be/u2OEwpFjwwE

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, con una versione LITE disponibile gratuitamente e pensata per scoprire il gioco.

Kawaki (Karma Progression) si unisce al roster di NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER - Da oggi è disponibile un nuovo update per NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, capitanato da Kawaki (Karma Progression), il primo personaggio della Season 8. Inoltre, il nuovo DLC Master Character Training Pack - Kawaki (Karma Progression), permette ai giocatori di ottenere Ninjutsu e oggetti per i loro avatar direttamente dal nuovo maestro ninja Kawaki (Karma Progression)! Questo DLC include: Daikokuten: Shokatsu (Attack) NinjutsuSukunahikona: God Hunter (Attack) NinjutsuTecnica Segreta Karma Progression (Attack) Amado Outfit per l'avatarKawaki Outfit per l'avatarLa pettinatura di Amado Fratelli (titolo onorario)

Sasori arriva in Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Sasori è l’ultimo personaggio del Season Pass 7 di NARUTO to BORUTO: Shinobi Striker. Questo Season Pass, chiamato Minaccia, include Boruto Uzumaki (Karma Progression), Gaara (Young ver.) e ora Sasori. I fan potranno giocare nei panni di Sasori, conosciuto anche come Sasori della Sabbia Rossa, le cui potenti abilità sono racchiuse nella sua maestria come marionettista, che gli dà la possibilità, grazie al suo chakra, di manipolare marionette create da corpi umani.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Season Pass 5 disponibile ora - Naruto to Boruto: Shinobi Striker è parte dei giochi gratuiti con il PlayStation Plus di giugno ed è possibile riscattarlo fino al 4 luglio 2022. Inoltre, Madara Uchiha, il leggendario capo del clan Uchiha, è disponibile da oggi come primo personaggio del Season Pass 5 nella forma acquisita dopo aver padroneggiato la potenza e la tecnica dei “Six Paths”.