NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER - nuovo DLC

Sasuke Uchiha (Young Ver.Final Battle) si unisce alla battaglia inNARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER come nuovo personaggio giocabile. Ora i giocatori possono impersonare uno degli ultimi sopravvissuti del clan Uchiha, il freddo e determinato Sasuke, con questo Special Master-Ninjutsu Training Vol.43! Il Ninjutsu di Sasuke e la tecnica segreta, il Cursemark Second State, rappresenta anche un certo vantaggio contro gli avversari dei giocatori.

Il DLC aggiunge anche alcuni nuovi contenuti per l'avatar, come due costumi (Sasuke Outfit Childhood Ver. e Sasuke Outfit Back in Time Ver. sia per uomo che per donna), una benda per l'occhio, una pettinatura e un titolo onorario ("The Vengeful").

Inoltre, a partire da oggi è disponibile ilSasuke Uchiha Starter Pack, che include:

Dieci Moonlight Scrolls,

Tre set di DLC:

DLC14 Sasuke Uchiha (BORUTO),



DLC27 Sasuke Uchiha (Last Battle),



DLC43 Sasuke Uchiha (Young Ver. Final Battle),

Tre tipi di DLCTop Secret Training.

Guarda il trailer italiano del DLC43:

https://www.youtube.com/watch? v=ype-399SxP8

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER introduce Naruto Uzumaki (Young Version) - Questo nuovo DLC introduce Naruto Uzumaki (Young Version), nuove tecniche segrete e parti per l’avatar per migliorare ancora di più questa avventura ninja.I giocatori possono ora lanciarsi in battaglia nei panni del giovane Naruto. Il DLC include:Ninjutsu:Rasengan ConnectionDemon Wind BombNine Tails: RaimentTecnica segreta:Nine Tails: RampageParti per l’Avatar:Costume: Naruto Outfit (Everlasting Summer version) per Uomo e DonnaHairstyle: Hair (Teuchi)/ Hair (Ayame)Ninja Tool: Ichiraku RamenHonorary Title: Demon FoxUn nuovo DLC pack, il Naruto Uzumaki Starter Pack è disponibile per l’acquisto.

Kawaki (Karma Progression) si unisce al roster di NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER - Da oggi è disponibile un nuovo update per NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, capitanato da Kawaki (Karma Progression), il primo personaggio della Season 8. Inoltre, il nuovo DLC Master Character Training Pack - Kawaki (Karma Progression), permette ai giocatori di ottenere Ninjutsu e oggetti per i loro avatar direttamente dal nuovo maestro ninja Kawaki (Karma Progression)! Questo DLC include: Daikokuten: Shokatsu (Attack) NinjutsuSukunahikona: God Hunter (Attack) NinjutsuTecnica Segreta Karma Progression (Attack) Amado Outfit per l’avatarKawaki Outfit per l’avatarLa pettinatura di Amado Fratelli (titolo onorario) Per il trailer italiano: https://youtu.

Sasori arriva in Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Sasori è l’ultimo personaggio del Season Pass 7 di NARUTO to BORUTO: Shinobi Striker. Questo Season Pass, chiamato Minaccia, include Boruto Uzumaki (Karma Progression), Gaara (Young ver.) e ora Sasori. I fan potranno giocare nei panni di Sasori, conosciuto anche come Sasori della Sabbia Rossa, le cui potenti abilità sono racchiuse nella sua maestria come marionettista, che gli dà la possibilità, grazie al suo chakra, di manipolare marionette create da corpi umani.