Kawaki (Karma Progression) si unisce al roster di NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

Da oggi è disponibile un nuovo update perNARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, capitanato da Kawaki (Karma Progression), il primo personaggio della Season 8.

Inoltre, il nuovo DLCMaster Character Training Pack - Kawaki (Karma Progression), permette ai giocatori di ottenere Ninjutsu e oggetti per i loro avatar direttamente dal nuovo maestro ninja Kawaki (Karma Progression)!

Questo DLC include:

Daikokuten: Shokatsu (Attack) Ninjutsu

Sukunahikona: God Hunter (Attack) Ninjutsu

Tecnica Segreta Karma Progression (Attack)

Amado Outfit per l’avatar

Kawaki Outfit per l’avatar

La pettinatura di Amado

Fratelli (titolo onorario)

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/fXiKGGxHAIY

Un altro DLC, il Top Secret Training Set per i personaggi del Season Pass 7 è anche disponibile. Questo oggetto sblocca immediatamente Ninjutsu e oggetti per il Training Rank 5 per tutti i maestri disponibili nel Season Pass 7.

Questo oggetto può essere solamente acquistato se i giocatori hanno almeno uno dei maestri disponibili nel Season Pass 7.

Anche il Ninja Tool Shop ha ricevuto alcuni aggiornamenti come nuove armi uniche SS+ che possono essere ottenute.

Aggiornamenti continueranno ad arrivare nello shop.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKERè disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, con una versione LITE gratuita per scoprire il gioco.