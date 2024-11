Torino-Monza 1-1: Djuric risponde a Masina, un punto a testa nella 13ª giornata di Serie A

Nella 13ª giornata di Serie A, Torino e Monza hanno pareggiato 1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata, guidati da Paolo Vanoli, hanno raggiunto 15 punti, posizionandosi a metà classifica. Il Monza di Alessandro Nesta, con questo punto, sale a 9, agganciando il Lecce al penultimo posto, in attesa della sfida salvezza tra Venezia e Lecce.

Il primo tempo ha visto il Monza partire aggressivo, sfiorando il vantaggio nei primi cinque minuti con tentativi di Daniel Maldini e Pedro Pereira. Il Torino ha poi preso il controllo, creando alcune occasioni senza però concretizzare. Entrambe le squadre, reduci da tre sconfitte consecutive, hanno mostrato prudenza, rendendo la partita inizialmente bloccata.

Nella ripresa, al 59', il Torino è passato in vantaggio: su calcio d'angolo battuto da Valentino Lazaro, Adam Masina ha colpito di testa superando il portiere Stefano Turati. La reazione del Monza è stata immediata: al 63', su corner di Georgios Kyriakopoulos, Milan Djuric ha pareggiato con un colpo di testa sul secondo palo, battendo Vanja Milinkovic-Savic.

Il Torino ha cercato di riportarsi in vantaggio. Al 75', Gvidas Gineitis si è trovato a tu per tu con Turati, che ha compiuto una parata decisiva. Sulla respinta, Sebastian Walukiewicz ha calciato con potenza, ma Pablo Marì ha deviato miracolosamente. All'82', Gineitis ha servito Samuele Ricci, il cui tiro al volo è stato nuovamente respinto da Turati. All'88', l'attaccante Njie ha tentato la conclusione dalla distanza, ma Turati ha salvato ancora una volta la sua porta.

Il Monza ha resistito agli assalti finali del Torino, portando a casa un punto prezioso nella lotta per la salvezza. Per il Torino, il pareggio rappresenta un'occasione mancata per avvicinarsi alle posizioni europee.

