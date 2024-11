Movimento 5 Stelle: aboliti limite dei due mandati e figura del garante

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha concluso la sua Assemblea Costituente con decisioni significative che delineano una nuova direzione per il movimento. Gli iscritti hanno votato a favore dell'eliminazione del limite dei due mandati per gli eletti e della figura del garante, ruolo finora ricoperto da Beppe Grillo.

Il 72,08% dei partecipanti ha approvato la modifica della regola del doppio mandato. Il 79,29% ha consentito deroghe per le candidature a sindaco o presidente di regione; il 67,20% ha elevato il limite a tre mandati; il 54,93% ha applicato il limite a ciascun livello istituzionale; il 70,61% ha permesso la ricandidatura dopo una pausa di cinque anni; il 66,50% ha considerato solo i mandati completati; il 74,96% ha previsto deroghe sottoposte al voto dell'assemblea; e il 64,82% ha eliminato i limiti per il livello comunale.

Inoltre, il 63,24% degli iscritti ha votato per l'abolizione della figura del garante, con il 29,09% contrario e il 7,67% astenuto.

Giuseppe Conte, presidente del M5S, ha dichiarato: "Con questa Costituente è stata tracciata una nuova rotta partendo dai bisogni della base".

Queste decisioni segnano un punto di svolta per il Movimento 5 Stelle, indicando un rinnovamento delle sue strutture interne e delle regole che hanno finora guidato la sua azione politica.

