Napoli, crollo di un solaio nella Vela Rossa di Scampia: evacuate alcune famiglie

Oggi, 24 novembre 2024, un nuovo incidente ha coinvolto le Vele di Scampia a Napoli. Nel pomeriggio, un solaio tra il quinto e il sesto piano della Vela Rossa ha ceduto. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Scampia e i vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, alcune famiglie sono state evacuate.

Questo episodio riporta alla mente la tragedia dello scorso 22 luglio, quando un crollo simile si verificò nella Vela Celeste, sempre a Scampia. In quell'occasione, persero la vita tre persone e altre dodici rimasero ferite, tra cui sette bambini.

Le Vele di Scampia, progettate negli anni Sessanta come modello di edilizia moderna, sono oggi tristemente note per i gravi problemi di manutenzione e per il degrado in cui vivono i residenti. Questi nuovi episodi mettono in evidenza l'urgenza di interventi strutturali e una riqualificazione che non può più essere rimandata. La sicurezza degli abitanti, infatti, non può essere messa a rischio da una mancata gestione del patrimonio edilizio.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato le indagini per determinare le cause del cedimento strutturale. Nel frattempo, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di assistenza alle persone rimaste senza casa.

Napoli, incidente a Fuorigrotta: Suv si ribalta dopo aver colpito auto e campane per rifiuti - Questa mattina, domenica 24 novembre 2024, intorno alle 8:15, un grave incidente stradale ha scosso via Diocleziano nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Un SUV Nissan Qashqai, guidato da un giovane di 23 anni, ha perso il controllo mentre procedeva in direzione Campi Flegrei, all'altezza del civico 106.

Napoli: donna si lancia da un'auto in corsa per sfuggire a un'aggressione; arrestato 38enne - Nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2024, una giovane donna ha vissuto momenti di terrore nel centro di Napoli. Mentre attendeva un taxi in corso Umberto per rientrare a casa, è salita su un'auto credendo fosse il veicolo prenotato. Durante il tragitto, il conducente ha iniziato a molestarla, toccandola nelle parti intime.

Pino Daniele: il brano inedito Again presentato allo stadio Maradona di Napoli - Pino Daniele, l'indimenticabile cantautore napoletano, torna a emozionare il pubblico con un brano inedito intitolato "Again". Questa ballata, caratterizzata dalla sua voce calda e dalla chitarra inconfondibile, sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 29 novembre, grazie a Warner Music Italy.