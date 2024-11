Accoltellamento sul Ponte di Westminster: un uomo in condizioni critiche, quattro arresti

Questa mattina, intorno alle 10:45, il Ponte di Westminster a Londra è stato teatro di un grave episodio di violenza. La polizia metropolitana è intervenuta in seguito a segnalazioni di una rissa in corso sul ponte, situato a pochi passi dalle storiche Houses of Parliament.

All'arrivo, gli agenti hanno trovato un uomo con una ferita da arma da taglio. Il ferito è stato immediatamente soccorso sul posto dal London Ambulance Service e successivamente trasportato in ospedale, dove versa in condizioni critiche.

Le forze dell'ordine hanno arrestato quattro individui in relazione all'incidente. Tre di loro sono stati accusati di tentato omicidio, mentre il quarto è stato arrestato per rissa. Due degli arrestati hanno riportato lievi ferite al volto e sono stati anch'essi condotti in ospedale per le cure necessarie.

La polizia ha dichiarato che l'episodio è considerato un incidente isolato e non è trattato come un atto di terrorismo. L'area circostante il ponte è stata transennata per consentire le indagini, con numerosi veicoli delle forze dell'ordine presenti per mantenere i turisti e i passanti a distanza di sicurezza.

Il London Ambulance Service ha confermato di aver inviato diverse unità sul posto, tra cui equipaggi in ambulanza, un paramedico avanzato, un responsabile dell'incidente e l'elicottero del London's Air Ambulance. Dopo aver fornito le prime cure sul luogo, il paziente è stato trasportato in ospedale per ulteriori trattamenti.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sull'accaduto a contattare la polizia al numero 101, citando il riferimento CAD 2468/24NOV, o a rivolgersi in forma anonima all'organizzazione Crimestoppers al numero 0800 555 111.

