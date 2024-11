Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: weekend romantico a Roma tra hotel di lusso e passeggiate iconiche

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno trascorso un romantico weekend a Roma, apparendo per la prima volta in pubblico come coppia. I due sono stati avvistati sorridenti e mano nella mano mentre passeggiavano per le vie della capitale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, hanno soggiornato in un lussuoso hotel nei pressi di via del Babuino, dove Ferragni ha posato per alcuni selfie con i fan.

Successivamente, la coppia ha cenato in un ristorante del centro insieme a un gruppo di otto persone. Dopo il pasto, si sono concessi una passeggiata tra i luoghi iconici di Roma, come il Pantheon, immortalato nelle storie Instagram di Ferragni.

Questo weekend romano segna un ulteriore passo nella relazione tra l'influencer e l'imprenditore, che nelle ultime settimane sono stati spesso al centro dell'attenzione mediatica. La loro presenza nella capitale ha attirato l'attenzione di molti, confermando l'interesse del pubblico per questa nuova coppia del jet set italiano.

