Napoli, incidente a Fuorigrotta: Suv si ribalta dopo aver colpito auto e campane per rifiuti

Questa mattina, domenica 24 novembre 2024, intorno alle 8:15, un grave incidente stradale ha scosso via Diocleziano nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Un SUV Nissan Qashqai, guidato da un giovane di 23 anni, ha perso il controllo mentre procedeva in direzione Campi Flegrei, all'altezza del civico 106. Il veicolo ha urtato tre auto parcheggiate e quattro campane per la raccolta differenziata, terminando la sua corsa ribaltato al centro della carreggiata.

Fortunatamente, il conducente è uscito illeso dall'abitacolo e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi per determinare le cause dell'incidente. Il giovane è stato sottoposto a test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Via Diocleziano è nota per la sua pericolosità, con numerosi incidenti registrati negli ultimi anni. I residenti hanno più volte segnalato l'alta velocità dei veicoli, soprattutto nelle ore notturne, definendo la strada una "pista" per auto e scooter. Le autorità locali stanno valutando l'installazione di dissuasori di velocità e segnaletica luminosa per migliorare la sicurezza stradale in questa arteria trafficata.

