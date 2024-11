Sardegna, Iglesias: i due diciassettenni, Riccardo e Aurora, perdono la vita in un incidente stradale

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2024, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Iglesias. Due giovani di 17 anni, Riccardo Lai e Aurora Marcia, hanno perso la vita in uno scontro tra la loro moto e un'automobile sulla Strada Statale 130, nei pressi dello svincolo per il centro abitato di Iglesias.

Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiavano i due ragazzi si sarebbe scontrata con un'auto per cause ancora da determinare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine. Purtroppo, per Riccardo e Aurora non c'è stato nulla da fare; i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Il conducente dell'automobile coinvolta nell'incidente è rimasto illeso fisicamente, ma è stato trovato in stato confusionale. È stato sottoposto a controlli medici e alle procedure di rito da parte delle forze dell'ordine per accertare eventuali responsabilità.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alle famiglie di Riccardo Lai e Aurora Marcia, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di immenso dolore.

