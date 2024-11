Max Verstappen campione del mondo 2024, Russell domina il GP di Las Vegas

Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo in Formula 1, consolidando la sua posizione tra i grandi del motorsport. Nel Gran Premio di Las Vegas, terz'ultima tappa del campionato, il pilota olandese della Red Bull ha concluso al quinto posto, risultato sufficiente per assicurarsi matematicamente il titolo, grazie al vantaggio accumulato su Lando Norris della McLaren.

La gara ha visto il trionfo di George Russell su Mercedes, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha recuperato dalla decima posizione in griglia fino al secondo posto. Le Ferrari hanno ottenuto il terzo e quarto posto con Carlos Sainz e Charles Leclerc rispettivamente.

Verstappen, nonostante alcune difficoltà tecniche durante la stagione e la crescente competitività di avversari come Norris, ha mantenuto una costanza di rendimento che gli ha permesso di dominare il campionato. La sua reazione emotiva via radio al termine della gara ha evidenziato l'importanza di questo successo per lui e per il team Red Bull.

Con questo quarto titolo, Verstappen si unisce a un gruppo d'élite di piloti che hanno raggiunto tale traguardo, tra cui Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio e Sebastian Vettel.La stagione 2024 ha visto una competizione serrata, ma la superiorità di Verstappen e della Red Bull ha prevalso, consolidando la loro posizione al vertice della Formula 1.

Gp Las Vegas: Russell in pole, Sainz secondo con Ferrari - George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Las Vegas, terz'ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1'32''312. Al suo fianco in prima fila partirà la Ferrari di Carlos Sainz, che ha ottenuto il secondo miglior tempo con 1'32''410.

Formula 1: orari qualifiche e gara del GP di Las Vegas e dove vederlo in TV e streaming - La Formula 1 torna in azione con il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2024. La competizione si svolge sul Las Vegas Strip Circuit, un tracciato cittadino di 6,201 km che attraversa i luoghi iconici della città, offrendo una sfida unica per i piloti.

