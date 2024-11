Parma-Atalanta 1-3: Gasperini conquista la vetta con l'Inter nella 13ª giornata di Serie A

L'Atalanta ha trionfato 3-1 sul Parma nella 13ª giornata di Serie A, disputata allo stadio Ennio Tardini. Con questa vittoria, la squadra di Gian Piero Gasperini ha raggiunto l'Inter in vetta alla classifica con 28 punti, in attesa del match del Napoli contro la Roma. Il Parma, invece, rimane a quota 12 punti, condividendo la 13ª posizione con il Verona.

La partita si è aperta con un gol lampo dell'Atalanta al 4', quando Bellanova ha servito un preciso cross dalla destra che Retegui ha trasformato in rete con un colpo di testa. Poco dopo, Lookman ha segnato il raddoppio, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. I bergamaschi hanno continuato a dominare, sfiorando il secondo gol con Retegui e Lookman. Al 39', Ederson ha finalizzato un'azione corale, portando l'Atalanta sul 2-0.

Il Parma ha accorciato le distanze al 49' con un potente sinistro di Cancellieri sotto la traversa. Tuttavia, al 75', l'Atalanta ha ristabilito il doppio vantaggio grazie a Lookman, servito da Cuadrado. Nel finale, la squadra ospite ha gestito il risultato, conquistando la settima vittoria consecutiva in campionato.

Con questa serie positiva, l'Atalanta si conferma una delle squadre più in forma del campionato, mentre il Parma dovrà lavorare per risalire la classifica nelle prossime giornate.

