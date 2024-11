Pino Daniele: il brano inedito Again presentato allo stadio Maradona di Napoli

Pino Daniele, l'indimenticabile cantautore napoletano, torna a emozionare il pubblico con un brano inedito intitolato "Again". Questa ballata, caratterizzata dalla sua voce calda e dalla chitarra inconfondibile, sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 29 novembre, grazie a Warner Music Italy.

L'annuncio del nuovo brano è stato accompagnato da un video teaser esclusivo, realizzato in collaborazione con Dazn e Warner Music. Il video, diffuso oggi sui social media, offre un viaggio attraverso i luoghi simbolo di Napoli, culminando allo Stadio Diego Armando Maradona, dove le voci dei tifosi invocano il nome di Pino Daniele, creando un'atmosfera carica di emozione.

In anteprima assoluta, "Again" sarà presentato domani, domenica 24 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, poco prima dell'inizio della partita tra Napoli e Roma. I tifosi presenti avranno l'opportunità di ascoltare il brano inedito, accompagnato da un video che mostra Pino Daniele al lavoro nel suo studio, offrendo uno sguardo intimo sul processo creativo dell'artista.

Questo evento segna l'inizio delle celebrazioni che culmineranno nel 2025, anno in cui ricorreranno i dieci anni dalla scomparsa e i settanta dalla nascita di Pino Daniele. Il progetto, denominato "70/10 Anniversary", prevede una serie di iniziative ufficiali per onorare la memoria e l'eredità musicale del "Mascalzone Latino".

"Again" è una ballata intima e autentica, in cui la voce di Pino Daniele ripete "On the road, again", evocando immagini di viaggio e introspezione. Il brano, registrato nel 2009 per un progetto acustico che non vide mai la luce, rappresenta un prezioso tassello del repertorio dell'artista, ora finalmente condiviso con il pubblico.

L'uscita di "Again" offre ai fan l'opportunità di riscoprire l'arte di Pino Daniele e di celebrare la sua duratura influenza sulla musica italiana. La presentazione del brano nello stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona, amico e contemporaneo dell'artista, aggiunge un ulteriore livello di significato a questo tributo, unendo sport e musica nel cuore di Napoli.