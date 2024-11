Londra: evacuata la stazione di Euston per pacco sospetto

Oggi, 23 novembre 2024, la stazione di Euston nel centro di Londra è stata evacuata a causa del ritrovamento di un pacco sospetto. La Metropolitan Police ha comunicato tramite il social X: "Siamo a conoscenza di segnalazioni online di un incidente nelle vicinanze della stazione di Euston. Sono stati istituiti cordoni di polizia a scopo precauzionale mentre gli agenti indagano su un pacco sospetto".

Questo episodio segue di un giorno un altro allarme scattato al terminal sud dell'aeroporto di Gatwick, evacuato dopo il ritrovamento di un oggetto sospetto all'interno di una valigia. In quell'occasione, la polizia ha eseguito una detonazione controllata del pacco, che si è rivelato un falso allarme.

Nelle stesse ore, un pacco sospetto rinvenuto vicino all'ambasciata americana a Londra è stato fatto brillare dagli artificieri, con l'area circostante isolata a scopo precauzionale. Anche in questo caso, l'oggetto si è rivelato innocuo.

