Cagliari, 17enne investita sulle strisce pedonali: è gravissima

Questa mattina, 23 novembre 2024, intorno alle 8:30, una studentessa di 17 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Cristoforo Colombo, nei pressi di Piazza dei Centomila a Cagliari. La giovane stava recandosi al liceo scientifico Alberti quando un'auto, diretta verso Sant'Elia, non si è fermata per consentirle il passaggio, travolgendola.

L'impatto è stato violento, causando alla ragazza gravi lesioni. I soccorsi del personale del 118 sono stati immediati; la studentessa è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu, dove è attualmente ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata.

Il conducente dell'auto, un uomo di 80 anni, si è fermato subito dopo l'incidente per prestare soccorso. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato abbagliato dal sole basso sull'orizzonte, non riuscendo a vedere la giovane sulla carreggiata. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l'accaduto.

Pareggio spettacolare tra Cagliari e Milan: 3-3 all'Unipol Domus - Il Cagliari e il Milan hanno pareggiato 3-3 oggi, 9 novembre 2024, nella 12ª giornata di Serie A, all'Unipol Domus di Cagliari. La partita è iniziata con un gol lampo dei padroni di casa: al 2', Zortea ha sfruttato un corner battuto da Viola, con una deviazione di Luperto, per portare in vantaggio i sardi.

Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove seguire la diretta - Dopo l'entusiasmante vittoria in Champions League contro il Real Madrid, il Milan torna a concentrarsi sul campionato italiano. Oggi, sabato 9 novembre 2024, alle ore 18:00, i rossoneri affronteranno il Cagliari all'Unipol Domus, nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

Milan, infortunio per Morata: trauma cranico in allenamento, salta la trasferta a Cagliari - Durante l'allenamento odierno, l'attaccante del Milan Álvaro Morata ha subito un trauma cranico a seguito di uno scontro aereo con il compagno di squadra Pavlovic. Immediatamente soccorso, Morata è stato trasportato all'ospedale di Legnano, dove è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni gravi.