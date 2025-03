Terremoto in Myanmar, oltre 1.000 morti e grattacielo crollato a Bangkok: scossa avvertita anche in Cina e India

Un potente terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar il 28 marzo 2025, causando oltre 1.000 morti e migliaia di feriti. L'epicentro è stato localizzato vicino a Mandalay, nel Myanmar centrale, con una profondità di circa 10 km. Una scossa di assestamento di magnitudo 6.4 è seguita poco dopo, aggravando ulteriormente la situazione.

Il sisma ha provocato il crollo di edifici, la distruzione di ponti e danni significativi alle infrastrutture in vaste aree del paese. La regione di Mandalay è stata particolarmente colpita, con numerosi edifici storici danneggiati. Inoltre, il terremoto ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle grandi dighe nella zona.

Le scosse sono state avvertite anche nei paesi confinanti, tra cui Thailandia, Cina e India. A Bangkok, un grattacielo in costruzione è crollato, causando la morte di almeno nove persone e lasciando molte altre intrappolate sotto le macerie.

Il governo militare del Myanmar ha dichiarato lo stato di emergenza in sei regioni e ha lanciato un appello per l'assistenza internazionale. Paesi come Cina, Russia e India hanno risposto inviando squadre di soccorso e aiuti umanitari.

Le operazioni di soccorso sono in corso, con i soccorritori che lavorano incessantemente per trovare sopravvissuti tra le macerie. Tuttavia, le continue scosse di assestamento e le difficoltà logistiche stanno complicando gli sforzi di salvataggio.

