India, calca mortale alla stazione di Nuova Delhi: almeno 18 vittime

Sabato sera, una calca alla stazione ferroviaria di Nuova Delhi ha provocato la morte di almeno 18 persone, tra cui 14 donne. L'incidente è avvenuto mentre migliaia di pellegrini si accalcavano per salire su un treno diretto al Maha Kumbh Mela di Prayagraj, nell'Uttar Pradesh. La calca è iniziata quando alcuni passeggeri sono scivolati su un ponte pedonale che collega le piattaforme, causando confusione aggravata da un annuncio riguardante il cambio di binario. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e il ministro delle ferrovie Ashwini Vaishnaw ha annunciato un'indagine sull'accaduto. A fine gennaio, un evento simile durante il Maha Kumbh Mela a Prayagraj aveva causato almeno 30 morti.

