Putin annuncia il missile Oreshnik: può colpire tutta Europa

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'utilizzo del nuovo missile balistico a medio raggio "Oreshnik" durante un attacco contro un impianto industriale a Dnipro, in Ucraina, il 21 novembre 2024. Questo missile, capace di raggiungere velocità superiori a Mach 10, è stato impiegato in risposta all'uso da parte dell'Ucraina di missili ATACMS e Storm Shadow forniti da Stati Uniti e Regno Unito per colpire obiettivi in territorio russo.

Putin ha sottolineato che l'Oreshnik rappresenta una significativa innovazione nell'arsenale russo, dichiarando: "Nessuno al mondo possiede ancora armi del genere, non c'è nessun mezzo per intercettarlo nel mondo". Ha inoltre annunciato l'avvio della produzione in serie di questo missile, definendolo un'arma ad alta precisione e non di distruzione di massa.

Secondo Sergei Karakayev, comandante delle forze missilistiche strategiche russe, l'Oreshnik ha la capacità di colpire obiettivi in tutta Europa, distinguendosi da altri missili ad alta precisione a lungo raggio.

L'attacco con l'Oreshnik ha suscitato preoccupazione a livello internazionale, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha esortato i leader mondiali a rispondere con fermezza alle azioni russe. Zelensky ha sottolineato la necessità di rafforzare i sistemi di difesa aerea dell'Ucraina per proteggere la popolazione dalle nuove minacce rappresentate da questi avanzati missili russi.

