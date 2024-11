Anello Incastrato al Dito: Intervento dei Vigili del Fuoco al Pronto Soccorso Pediatrico di Vicenza

Questa mattina, al Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, un adolescente si è presentato con un dito gonfio a causa di un anello di metallo di grosso spessore che non riusciva più a sfilare, provocandogli dolore e disagio.

Nonostante i tentativi del personale medico di rimuovere l'anello con gli strumenti a disposizione, il metallo risultava troppo resistente. Di fronte a questa difficoltà, è stata richiesta l'assistenza dei Vigili del Fuoco di Vicenza.

Un operatore dei Vigili del Fuoco ha posizionato con precisione una piccola lama di metallo sotto l'anello e, utilizzando un flessibile, ha tagliato l'anello d'acciaio, liberando così il giovane paziente dalla costrizione. L'intervento è stato effettuato sotto la supervisione attenta del personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso, garantendo la sicurezza del ragazzo.

