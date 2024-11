Aumento dei casi di influenza in Italia: 418.000 nuovi casi nella settimana 11-17 novembre

Secondo il bollettino epidemiologico RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativo alla settimana 11-17 novembre 2024, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) è aumentata leggermente, raggiungendo 7,1 casi per mille assistiti. Questo corrisponde a circa 418.000 nuovi casi stimati in tutta Italia, portando il totale a circa 1.792.000 dall'inizio della sorveglianza.

I bambini sotto i cinque anni sono i più colpiti, con un'incidenza di 15,9 casi per mille assistiti, in aumento rispetto ai 13,7 della settimana precedente.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata, soprattutto per le categorie a rischio, al fine di prevenire complicanze e ridurre la diffusione del virus.

