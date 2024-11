La Talpa 2024: finale anticipato lunedì 25 novembre su Canale 5

Il reality show "La Talpa", condotto da Diletta Leotta, si concluderà anticipatamente lunedì 25 novembre 2024 su Canale 5. La quarta puntata, inizialmente prevista come episodio regolare, sarà trasformata in una "super puntata finale" che incorporerà anche i contenuti delle quinte e seste puntate. Questo episodio speciale presenterà un montaggio serrato, focalizzandosi sulle prove speciali e sulle eliminazioni delle ultime tre puntate, riducendo al minimo la parte dedicata al talk show.

Nella terza puntata, trasmessa lunedì 18 novembre, l'ex schermitrice italiana Elisa Di Francisca è stata eliminata dopo aver fallito nel rispondere correttamente ai quesiti proposti dalla conduttrice. Con la sua uscita, il gruppo di concorrenti si è ulteriormente ridotto. I partecipanti rimasti in gara sono: Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Müller e Veronica Peparini (che partecipano come coppia), Andrea Preti e Gilles Rocca.

La caccia alla talpa giungerà quindi al termine lunedì 25 novembre, quando sarà finalmente svelata l'identità del sabotatore nascosto tra i concorrenti. Per chi desidera seguire integralmente le puntate, le versioni complete della quarta, quinta e sesta puntata saranno disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Questo finale anticipato rappresenta una modifica significativa nella programmazione del reality, offrendo al pubblico un epilogo concentrato e ricco di colpi di scena. L'appuntamento è fissato per lunedì 25 novembre in prima serata su Canale 5.

