Alessandro Egger vince La Talpa 2024, Lucilla Agosti svela le difficoltà del suo ruolo segreto

Su Canale 5 si è conclusa l'edizione 2024 de "La Talpa", con la proclamazione di Alessandro Egger come vincitore. Il modello e attore italo-serbo ha prevalso su Andrea Preti e Lucilla Agosti, gli altri due finalisti, aggiudicandosi un montepremi di 38.000 euro.

Alessandro Egger ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, dichiarando: "Ho dato tutto quello che potevo e quello che mi sentivo di dare. Nulla è stato qualcosa di costruito. Ho cercato di usare qualche strategia, però ho giocato davvero con gusto".

La rivelazione più attesa della serata è stata l'identità della Talpa, ruolo ricoperto da Lucilla Agosti. La conduttrice e attrice ha condiviso le difficoltà incontrate nel mantenere il segreto durante il programma: "È stato snervante. La cosa più difficile è stata il non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa trapelasse da me. Dovevo sempre essere sotto controllo, pur cercando di mostrarmi, di fare qualcosa che potesse far percepire il mio carattere e la mia struttura, ma mantenendo il focus sulla missione".

Lucilla Agosti ha inoltre raccontato di aver vissuto una continua "spaccatura interiore" a causa del suo compito di sabotare le missioni del gruppo senza farsi scoprire. Ha descritto un momento particolarmente difficile dopo un’accesa discussione con Veronica Peparini, durante il quale si è sentita "terribilmente sola". Nonostante le sfide, ha affermato: "È stata un’esperienza che mi ha dato tanto. Mi sono sentita tagliata fuori, ma allo stesso tempo parte di un meccanismo che portava il mio nome".

La finale di "La Talpa 2024" ha offerto al pubblico momenti di grande tensione e colpi di scena, confermando il successo del format e l'interesse degli spettatori per le dinamiche del gioco.

