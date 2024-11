Viaggi e Black Friday: 10% di sconto

Black Friday Express: 10% di sconto sul prossimo viaggio in treno e pullman con Trainline

Trainline , app leader per la prenotazione di treni e pullman, celebra il Black Friday con una promozione esclusiva dedicata a tutti i viaggiatori. Mercoledì 27 novembre, dalle 00:00 alle 23:59, sarà attivo il codice BLACK24 per ottenere il 10% di sconto (fino a un massimo di 15€), sull'acquisto di biglietti per treni e pullman. Lo sconto è valido per viaggiare a partire dal 1° dicembre, un’opportunità da non perdere per pianificare una visita ai mercatini di Natale, una vacanza sulla neve o un ritorno a casa per le festività.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Trainline nel rendere i viaggi più accessibili e piacevoli, anche durante il Black Friday.

"Vogliamo rendere ancora più semplice per i viaggiatori prenotare il viaggio che desiderano, senza dimenticare il risparmio", commenta Andrea Saviane, Country Manager di Trainline Italia. "Che si tratti di tornare a casa per Natale o di raggiungere nuove destinazioni, con la nostra app puntiamo a semplificare e arricchire ogni esperienza di viaggio tramite sconti e promozioni come questa".Il codice sconto è da inserire al momento del checkout sull’app Trainline ed è valido sia per i nuovi utenti, sia per quelli già esistenti.

Per prenotare la tua prossima avventura, Trainline rappresenta il compagno di viaggio ideale: l’app è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

