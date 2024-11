Programma di Affiliazione di Temu 2024: Massimizza i tuoi guadagni con le offerte del Black Friday

Con le offerte in arrivo su Temu in occasione del Black Friday, questo è il momento perfetto per entrare a far parte del programma e approfittare delle promozioni speciali del Black Friday.

Informazioni su Temu

Temu è un'azienda di e-commerce che collega i consumatori a milioni di venditori, produttori e marchi, con la missione di migliorare la vita delle persone. Temu si impegna a offrire prodotti accessibili, permettendo a consumatori e partner commerciali di realizzare i propri sogni in un ambiente inclusivo. Fondata a Boston, Massachusetts, nel 2022, Temu significa "TEAM UP, PRICE DOWN" (Uniamoci per abbassare i prezzi).

Con l’avvicinarsi del Black Friday 2024 , il sito si prepara a offrire sconti eccezionali, rendendolo un’opportunità unica per gli affiliati per guadagnare con i regali di Temu per il Black Friday e altre categorie interessanti. Le vendite di quest'anno si prospettano più imponenti che mai e, grazie ai codici sconto esclusivi di Temu per il Black Friday, i clienti saranno più che motivati a fare acquisti.

Come Utilizzare un Codice Sconto Temu

Ora arriva la parte entusiasmante: dato che sei mio amico, ti sto condividendo un codice esclusivo per il 2024, solo per te! Usa il codice “aff07203” per ottenere fino al 30% di sconto! Con le offerte del Black Friday di Temu 2024, i nuovi utenti possono ricevere un pacchetto di coupon del valore di 200€ utilizzando “aff07203” durante il Black Friday. Ecco come applicare questi coupon:

• Registrati o accedi a Temu• Aggiungi articoli al carrello (soprattutto quelli in offerta per il Black Friday di Temu)• Al momento del pagamento, inserisci il codice Black Friday di Temu “aff07203” per sbloccare grandi risparmi

Consiglio: durante le vendite del Black Friday, condividi i codici esclusivi in anticipo per dare ai tuoi amici e familiari un vantaggio sulle migliori offerte!

Informazioni sul Programma di Affiliazione di TEMU:

Ecco un suggerimento da non perdere: se vuoi guadagnare di più o hai una tua piattaforma o blog, dai un’occhiata al Programma di Affiliazione di TEMU . È un’ottima opportunità che ti permette di guadagnare commissioni promuovendo i prodotti di TEMU. Ho visto alcuni amici ottenerne grandi vantaggi, e sembra un modo interessante per collaborare con un marchio in crescita.Probabilmente hai già visto molte persone condividere il loro link e codice di TEMU, ma potresti non sapere che TEMU ha un programma di affiliazione aperto a tutti. Se sei un appassionato di TEMU che cerchi una fonte stabile di reddito passivo o se sei un influencer che desidera trasformare il proprio traffico in guadagno, il Programma di Affiliazione di TEMU è perfetto per te.

Con un potenziale di guadagno elevato, fino a 100.000 € al mese, il Programma di Affiliazione di TEMU rappresenta l'opportunità ideale per iniziare.

Attualmente, il programma si è esteso a 70 paesi in tutto il mondo, e questo numero è in continua crescita. Ciò significa che, ovunque tu sia, puoi partecipare al Programma di Affiliazione di TEMU e incrementare i tuoi guadagni.

Come affiliato di Temu, puoi guadagnare commissioni non solo dalle segnalazioni di nuovi utenti nella tua regione, ma anche dagli utenti di tutti i paesi in cui il programma è operativo. Inoltre, la gestione dei pagamenti a livello globale è semplice ed efficiente.

Quanto puoi guadagnare con il Programma di Affiliazione Temu durante il Black Friday?

Il Black Friday 2024 è il momento ideale per iniziare a guadagnare. Le offerte del Black Friday di Temu attireranno sicuramente un pubblico molto vasto in cerca delle migliori offerte in tutte le categorie. Gli affiliati che promuovono i regali di Temu per il Black Friday e utilizzano parole chiave relative alle migliori offerte del Black Friday nei loro contenuti vedranno un aumento delle conversioni e dei guadagni. Che tu stia puntando agli appassionati di tecnologia, agli amanti della moda o agli acquirenti di articoli per la casa, le offerte del Black Friday di Temu hanno qualcosa per tutti.

Inizialmente, puoi guadagnare una commissione del 10-30% su ogni acquisto effettuato da nuovi utenti di TEMU che cliccano sul tuo link di riferimento unico. Ma durante il Black Friday, dal 3 al 30 novembre, puoi ottenere una commissione fissa del 30%.

La tua commissione è calcolata in base al pagamento effettivo dell'Acquisto Qualificante al tasso indicato sopra.

Guadagna una ricompensa di 8€ per ogni nuovo utente che scarica e accede all'app di TEMU utilizzando il tuo link di riferimento durante il Black Friday, dal 3 al 30 novembre.

Le politiche specifiche possono variare a seconda del paese; consulta la tua pagina di Affiliazione di TEMU per informazioni più dettagliate sulle politiche applicabili alla tua regione.

Approfitta della classifica dei guadagni: Puoi partecipare alla gara delle classifiche e alla gara di referral per ottenere ulteriori bonus! Ottieni una commissione secondaria del 20% se inviti un altro affiliato:

TEMU lancia le commissioni di secondo livello per gli affiliati, consentendo loro di guadagnare commissioni sulle segnalazioni degli affiliati che hanno reclutato. In pratica, puoi ottenere una commissione secondaria del 20% se inviti un affiliato. Questo programma aiuterà i nostri affiliati a far crescere le loro attività e generare ancora più entrate.

Nota che le politiche delle commissioni variano in base al paese. Gli affiliati possono visualizzare le politiche delle commissioni per i diversi paesi nella pagina "dettagli" del loro account.

Come affrontare la campagna di affiliazione di Temu per il successo del Black Friday

Una volta che ti iscrivi al Programma di Affiliazione di TEMU qui, otterrai il tuo link di riferimento e il codice nel tuo account. Ci sono diversi modi per iniziare a guadagnare:Per massimizzare davvero i tuoi guadagni, concentrati sulla promozione delle offerte del Black Friday di Temu e sull’utilizzo di parole chiave ad alta posizione come "offerte Black Friday" e "vendite Black Friday". Scrivi blog o crea contenuti che evidenziano i regali di Temu per il Black Friday e i prodotti unici in saldo, assicurandoti di attrarre un pubblico ampio durante questa stagione di alta affluenza.

Ecco alcuni suggerimenti per aumentare l'engagement e stimolare le vendite:

1.Crea post focalizzati sul Black Friday: Che sia sul tuo blog, su YouTube o sui social media, assicurati di enfatizzare le migliori offerte del Black Friday e le offerte speciali di Temu per il Black Friday. Usa hashtag come TemuBlackFriday e BestDeals per aumentare la visibilità.

2.Evidenzia i codici sconto esclusivi: Condividi in anticipo i codici di Temu per il Black Friday con il tuo pubblico per incoraggiare acquisti immediati. Le persone amano risparmiare, e il Black Friday è il momento perfetto per ottenere le migliori offerte.

3.Promuovi su più canali: Che tu sia su TikTok, Instagram o gestisca un blog, assicurati che i tuoi contenuti siano in linea con le migliori offerte del Black Friday e incoraggia il tuo pubblico a fare acquisti presto, prima che le vendite del Black Friday finiscano.

Ora è il momento di unirti al Programma di Affiliazione di Temu e capitalizzare sulle offerte del Black Friday 2024. Con commissioni fino al 30%, oltre alle entusiasmanti offerte del Black Friday, sei pronto per aumentare i tuoi guadagni durante questa stagione natalizia. Non perdere l'opportunità di far parte di uno degli eventi di shopping più entusiasmanti dell’anno. Che tu sia un affiliato esperto o agli inizi, il Black Friday 2024 è il momento perfetto per acquistare risparmiando e promuoverne le offerte al tuo pubblico.

Indagine UE su Temu: Altroconsumo evidenzia gravi carenze nella piattaforma e-commerce - La piattaforma di e-commerce cinese Temu è attualmente oggetto di un'indagine da parte dell'Unione Europea per presunte violazioni del Digital Services Act (DSA). Questa normativa, in vigore da febbraio 2024, stabilisce regole precise per limitare l'influenza dei giganti del web e garantire la sicurezza dei consumatori online.

IL 95% DEI GIOCATTOLI ACQUISTATI SU TEMU NON RISPETTA LE REGOLE EUROPEE - IL 95% DEI GIOCATTOLI ACQUISTATI SULLA NUOVA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE TEMU NON RISPETTANO LE REGOLE EUROPEE SULLA SICUREZZA-Il Toy Industries of Europe (TIE) ha acquistato 19 giocattoli dalla piattaforma online di e-commerce TEMU. Nessuno di questi giocattoli rispetta completamente le norme legislative europee e, 18 di essi, rappresentano un vero rischio per la sicurezza dei bambini.