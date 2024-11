Chiara Ferragni riflette sul 2024: Lasciare andare certe persone per ricominciare

Il 2024 è stato un anno di profonde trasformazioni per Chiara Ferragni. Esattamente un anno fa, l'influencer si trasferiva nella nuova residenza a CityLife, inizialmente pensata per essere condivisa con l'ex marito Fedez e i loro figli, Leone e Vittoria. In un recente post su Instagram, Chiara ha condiviso apertamente le sue riflessioni sulla nuova realtà che sta vivendo, caratterizzata da nuove opportunità e certezze.

"Un anno nella mia 'nuova' casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà", ha scritto l'influencer, accompagnando il messaggio con un selfie scattato nel soggiorno già decorato per il Natale.

Chiara ha proseguito: "Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia 'nuova' famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero."

Queste parole sembrano fare riferimento alla fine del matrimonio con Fedez e al presunto flirt con Giovanni Tronchetti Provera. Chiara ha concluso il suo messaggio con una nota di speranza: "Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia."

Tra i numerosi commenti al post, spicca quello della sorella minore, Valentina Ferragni, che ha scritto: "Non più la 'Chiara che vorrei', ma la Chiara che ora sei", esprimendo orgoglio per il percorso di crescita personale intrapreso da Chiara.

