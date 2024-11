realme - il Black Friday arriva nella grande distribuzione

Le offerte imperdibili di realme per il Black Friday arrivano nella grande distribuzione

Sconti fino a 200 euro su modelli selezionati non solo su Amazon ma anche presso i principali rivenditori su tutto il territorio nazionale

Continuano le offerte in occasione del Black Friday sugli smartphone realme, già disponibili su Amazon a prezzi vantaggiosi dal 29 novembre al 2 dicembre. Alcuni dei modelli saranno acquistabili con sconti fino a 200 euro presso principali rivenditori locali, Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony. I prezzi promozionali saranno soggetti alle disponibilità dei singoli rivenditori consultabili sui rispettivi siti web.

Di seguito il dettaglio delle offerte:

realme 12 Pro+ sarà acquistabile a 399 euro su Euronics

su Euronics realme 12 Pro 8+256GB sarà acquistabile a 329 euro presso MediaWorld

presso MediaWorld realme 12+ 5G 12+512GB sarà acquistabile a 279 euro presso Unieuro, MediaWorld, Trony

presso Unieuro, MediaWorld, Trony realme 12+ 5G 8+256GB sarà acquistabile a 249 euro presso Trony

presso Trony realme 12 5G 8+256GB sarà acquistabile a 179 euro presso Euronics, Expert

presso Euronics, Expert realme 12 4G 8+512GB sarà acquistabile a 199 euro presso Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert

presso Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert realme C63 8+256GB sarà acquistabile a 149 euro presso Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony

presso Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony realme C61 6+256GB sarà acquistabile a 129 euro presso MediaWorld, Euronics, Expert, Trony

presso MediaWorld, Euronics, Expert, Trony realme Note 60 6+128GB sarà acquistabile a 109 euro presso Euronics, Expert

presso Euronics, Expert realme Note 50 4+128GB sarà acquistabile a 99 euro presso Expert

Inoltre, realme GT 6, realme Note 50, realme 12+ 5G e realme 12x 5G saranno soggetti a promozioni imperdibili fino a 200 euro durante la settimana del Black Friday.

