Putin annuncia il lancio del missile ipersonico : ecco l'arma Oreshnik

La Russia ha effettuato un attacco missilistico contro la città di Dnipro, in Ucraina, utilizzando un nuovo tipo di missile balistico a raggio intermedio denominato "Oreshnik". Inizialmente, le forze aeree ucraine avevano riferito che l'attacco fosse stato condotto con un missile balistico intercontinentale (ICBM), ma successivamente alcuni funzionari occidentali hanno messo in dubbio tale affermazione. In serata, il presidente russo Vladimir Putin ha chiarito in un discorso televisivo che l'attacco rappresentava un test in condizioni di combattimento del nuovo missile Oreshnik.

Secondo Putin, l'Oreshnik è un missile balistico ipersonico a raggio intermedio, capace di raggiungere velocità di Mach 10, equivalenti a circa 12.000 chilometri orari. Questa velocità lo rende estremamente difficile da intercettare con i moderni sistemi di difesa aerea. Putin ha dichiarato: "I moderni sistemi di difesa aerea non possono intercettare tali missili. È impossibile. Ad oggi, dunque, non esiste alcun mezzo per contrastare un'arma del genere".

I missili ipersonici, come l'Oreshnik, viaggiano a velocità almeno cinque volte superiori a quella del suono e possono manovrare in volo, rendendo la loro tracciabilità e intercettazione particolarmente complesse. A differenza dei missili da crociera, i missili balistici seguono una traiettoria parabolica, raggiungendo altezze significative prima di discendere verso il bersaglio, il che consente loro di coprire distanze maggiori e raggiungere velocità elevate durante la fase terminale del volo.

L'Oreshnik è progettato per colpire obiettivi a distanze comprese tra 1.000 e 5.500 chilometri, rientrando nella categoria dei missili balistici a raggio intermedio (IRBM). Secondo l'esperto militare Yan Matveev, potrebbe trattarsi di una versione modificata del missile RS-26 Rubezh, con una gittata fino a 6.000 chilometri e la capacità di trasportare quattro testate, ciascuna con un carico utile stimato di 0,3 megatoni. Questa gittata permette all'Oreshnik di minacciare praticamente tutta l'Europa, ma non gli Stati Uniti.

Igor Korotchenko, direttore della rivista moscovita National Defense, ha dichiarato all'agenzia di stampa statale Tass che, in base alle riprese video dell'attacco, l'Oreshnik è dotato di numerose testate guidate in modo indipendente. In questo caso, si trattava di armi convenzionali, ma secondo gli esperti militari, il missile potrebbe anche trasportare testate nucleari.

L'utilizzo dell'Oreshnik rappresenta un'escalation significativa nel conflitto tra Russia e Ucraina, evidenziando l'introduzione di nuove tecnologie militari avanzate da parte di Mosca. Questo sviluppo solleva preoccupazioni sulla stabilità regionale e sulle implicazioni per la sicurezza globale, in particolare per quanto riguarda la capacità di difesa dei paesi europei.

