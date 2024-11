Londra: evacuato il terminal sud dell'aeroporto di Gatwick per incidente di sicurezza

Il 22 novembre 2024, il terminal sud dell'aeroporto di Gatwick a Londra è stato evacuato a causa di un incidente di sicurezza. La polizia del Sussex ha riferito di essere intervenuta alle 8:20 dopo il ritrovamento di un "oggetto vietato sospetto" nel bagaglio di un passeggero. Per garantire la sicurezza di tutti, è stato istituito un cordone di sicurezza e una squadra di artificieri è stata chiamata sul posto.

L'evacuazione ha causato significative interruzioni, con la sospensione dei treni diretti all'aeroporto e la chiusura di alcune strade circostanti il terminal sud. I passeggeri sono stati invitati a evitare l'area e, se già in viaggio verso l'aeroporto, a scendere a stazioni precedenti. Il terminal nord è rimasto operativo, con l'aeroporto che ha lavorato per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Contemporaneamente, a Londra, la polizia metropolitana ha effettuato un'esplosione controllata dopo aver indagato su un pacco sospetto vicino all'ambasciata degli Stati Uniti. Non sono stati riportati feriti in nessuno dei due incidenti, e al momento non è chiaro se vi sia una connessione tra gli eventi.

Le autorità aeroportuali hanno sottolineato che la sicurezza dei passeggeri e del personale rimane la priorità assoluta e hanno ringraziato tutti per la collaborazione durante l'incidente. I passeggeri sono stati informati che non sarebbe stato possibile accedere al terminal sud fino alla conclusione delle indagini.

Questo incidente ha causato notevoli disagi ai viaggiatori, con ritardi nei voli e modifiche ai piani di viaggio. Le autorità hanno consigliato ai passeggeri di controllare lo stato dei loro voli e di pianificare di conseguenza. Le indagini sono ancora in corso per determinare la natura esatta dell'oggetto sospetto e garantire la sicurezza dell'aeroporto.

Kate Middleton torna in pubblico a Londra per le commemorazioni del Remembrance Day accanto a Re Carlo - La Principessa del Galles, Kate Middleton, riprenderà gli impegni pubblici partecipando alle commemorazioni del Remembrance Day a Londra. Buckingham Palace ha confermato che Kate affiancherà Re Carlo III in due eventi significativi: il Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall sabato sera e la cerimonia al Cenotafio domenica.

Camilla dietro la distanza tra Harry e re Carlo durante la visita a Londra - Il principe Harry è tornato a Londra per partecipare alla cerimonia dei WellChild Awards, un evento benefico legato all'infanzia. Nonostante la sua presenza nella capitale britannica, non ha avuto modo di incontrare suo padre, re Carlo III. La ragione dietro questo mancato incontro sembra essere legata alla regina consorte Camilla.

Harry va a Londra - incontrerà re Carlo? - Harry arriverà oggi a Londra per la cerimonia dei WellChild Awards. Riuscirà a rivedere re Carlo e magari a riconciliarsi con il padre? Se lo chiedono in molti, ma la risposta potrebbe essere ancora una volta negativa. Il duca di Sussex parteciperà in qualità di patrono e dovrebbe consegnare un premio, tenendo un breve discorso all'evento che celebra i successi dei bambini gravemente malati nel Regno Unito e di chi li assiste.