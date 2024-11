I Supporter Packs di Path of Exile 2 sono disponibili

Tanti contenuti dell’Early Access svelati durante il GGG Live

Intraprendete un viaggio esaltante con sei classi di personaggi, il Monk, Warrior, Ranger, Mercenary, Witch, e la Sorceress, ognuna dotata di due differenti specialità di classe Ascension

A partire da 27,75 Euro, i giocatori potranno imbarcarsi in un'avventura RPG d'azione completamente nuova, con un sistema di combattimento ridefinito ed emozionanti combattimenti con i boss.

Scoprite la campagna endgame nell’imminente Early Access, che verrà lanciato il 6 dicembre.

Esplorate un'avventura oscura e sconfinata nell'Early Access di Path of Exile 2 con un esteso sistema di endgame, sei classi di personaggi con le rispettive Ascensions e un approfondito sistema di progressione che include l'iconico albero delle abilità passive. Svelato durante il GGG Live, i giocatori possono accedere a uno degli action role-playing più attesi di sempre il 6 dicembre acquistando uno dei Supporter Pack di Path of Exile 2, a partire da un prezzo base di 30 dollari su PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store.

Ambientato vent'anni dopo l'originale Path of Exile, il titolo chiederà ai giocatori di rintracciare il Seed of Corruption per sventare i piani del Count of Ogham che vuole sfruttarne il potere e giustiziare coloro che lo sfidano. Nel lungo viaggio, sarà possibile incontrare temibili nemici, conoscerr strane entità e stringere legami improbabili per fermare la devastazione che affligge Wraeclast. Esplorate le oscure foreste di Ogham, attraversate le aride pianure del Vastiri Desert e addentratevi nelle rovine della giungla di Utzaal, un'antica città del Vaal.

Acquistate il vostro Path of Exile 2 Early Access Supporter Packs qui: https://www.pathofexile.com/purchase.

Intraprendete una grandiosa avventura

Sbloccate un tesoro di cosmetici e oggetti fisici dai supporter packs, che garantiscono ai titolari di account l'accesso anticipato al gioco il 6 dicembre. I giocatori veterani che hanno ottenuto il titolo di sostenitore a vita dall'originale Path of Exile 1 riceveranno una chiave di accesso anticipato.

Riceverete merce fisica esclusiva, come la T-shirt, la felpa con cappuccio e l'artbook di Path of Exile 2, con l'acquisto del Liberator of Wraeclast Supporter Pack o superiore. I possessori di account che hanno acquistato il Thaumaturge of the Vaal Supporter Pack riceveranno due o più chiavi Early Access. Date il via alle festività natalizie regalando a un amico o a un altro giocatore la chiave extra e festeggiate insieme!

Progressione approfondita del personaggio per chi vuole creare una build che duri nel tempo

Con sei classi di personaggi giocabili all'Early Access, i giocatori avranno accesso anche a due classi ascendenti al termine del gioco:

Monk Veloce, furioso e letale. Potrete entrare e uscire rapidamente dal combattimento con il Monk, che brandisce il Quarterstaff, oppure sferrare pugni in rapida successione da disarmato. Il Monaco ha molte meccaniche che prevedono l'accumulo di energia per mantenere lo slancio in combattimento, utile per gli scontri con i boss. Invoker: L' evocatore maneggia gli elementi con facilità e ne utilizza il potere per diventare un Elemental Avatar. L' Evocatore è anche un maestro dello Spirito, cosa che gli permette di utilizzare molte abilità senza muovere un dito. The Acolyte of Chayula: Scambia la padronanza dello Spirit for Darkness, una risorsa che può essere utilizzata per assorbire e infliggere danni. Evocando il potere dalla Breach, scambia l'affinità elementale con il Chaos. Warrior Preferite un corpo a corpo dal ritmo più lento ma dai colpi più incisivi? Il Guerriero è la quintessenza del personaggio che può sferrare attacchi pesanti e significativi ai nemici più piccoli e infrangere l'armatura degli altri. Titan: Il Titano si concentra su stordimento, attacchi e difesa. Evocate i vostri antenati per potenziare i colpi. Spingete i nemici a terra e respingete ogni attacco. Warbringer: Questo temibile combattente di prima linea evoca spiriti ancestrali per colpire i suoi nemici e ha una voce così potente che i Warcries possono far esplodere i nemici caduti. Ranger La Ranger ha alcuni assi nella manica e può sparare anche in movimento. Con numerose abilità di fuga nel suo arsenale, la Ranger può godere di grande rapidità e mobilità in combattimento. Deadeye: Questo tiratore esperto può abbattere i nemici con stile. Si muove veloce come il vento e può incoccare frecce addizionali a ogni tiro. Pathfinder: Il Pathfinder è un maestro di pozioni e veleni. Può trasformare le pozioni di mana in armi chimiche e accumulare veleni a suo piacimento. Mercenary Il Mercenario impugna una balestra letale che può essere caricata con diversi tipi di munizioni, offrendo versatilità, potenza e mobilità. Witchhunter: Il Witchhunter è specializzato nell'abbattere i nemici più letali. Con difese extra contro la magia e la capacità di interrompere la concentrazione dei suoi nemici, è l'ideale per massacrare gli incantatori. The Gemling Legionnaire: Potenziate le vostre abilità inserendo le Gemme direttamente nella vostra carne. Il Gemling Legionnaire può usare più abilità di qualsiasi altra classe e più ne usa, più diventa potente. Witch Evocate un esercito di servitori non morti al vostro servizio. La Strega può lanciare potenti incantesimi del caos e causare danni nel tempo ai suoi nemici: i fan del personaggio potrebbero scoprire che questa volta saranno in grado di evocare più servitori. Blood Mage: Diventate un maestro dell'energia vitale. Il Mago del Sangue usa la propria vita come risorsa per portare distruzione ai suoi nemici. Infernalist: L'Infernalist trascende il bisogno di mana, accumulando invece calore mentre lancia gli incantesimi. Con un segugio infernale al suo fianco, può persino diventare un demone. Sorceress Piegando gli elementi al suo volere, la Strega scatena devastazione e caos sui suoi nemici attraverso la magia elementale. Questa incantatrice classica tesse un turbine di magia elementale da lontano. Stormweaver: Diventate un maestro degli elementi in grado di lanciare più velocemente, colpire più duramente, congelare e sconvolgere i nemici in massa. Lo Stormweaver può persino evocare devastanti tempeste elementali. Chronomancer: La Chronomancer esercita una potente magia temporale per azzerare i cooldown, rallentare i nemici in sua presenza e persino congelare il tempo.

A Path of Exile 2 saranno aggiunte altre classi di personaggi, con un numero di abilità e opzioni pari a quelle dell'Early Access. Per quanto riguarda le abilità, il titolo conterrà centinaia di Gemme dell'abilità che conferiscono devastanti abilità attive.

Per controllare tutte le abilità attive, i giocatori possono semplicemente aprire il menu delle gemme, che permette loro di scegliere un'abilità esistente da far salire di livello o di inciderne una nuova. Ogni abilità può essere modificata da cinque gemme di supporto, che ne modificano il comportamento in modo drastico: divertitevi a combinarle, mescolarle e abbinarle per creare una build che rispecchi il vostro stile di gioco. I giocatori non saranno limitati nell'aggiungere le passive; tutte le abilità possono essere utilizzate in qualsiasi classe, a patto che soddisfino gli attributi necessari.

Il completamento della campagna è solo l'inizio. L'endgame di Path of Exile 2 comprende innumerevoli aree in diversi biomi, potenti crafting, boss impegnativi, incontri unici e molto altro ancora. Sbloccate nuovi percorsi ed esplorate ulteriormente il mondo di Wraeclast.

Man mano che i giocatori progrediscono nell’endgame otterranno l'accesso a speciali alberi passivi, che possono aumentare le ricompense delle mappe e modificare il funzionamento di varie meccaniche dell'endgame. Se da un lato questi alberi rendono le mappe più gratificanti, dall'altro il livello di difficoltà aumenta.

Una volta completata, i giocatori sbloccheranno la modalità Cruel Difficulty, dove potranno sperimentare nuovamente il gioco in un'ambientazione molto più impegnativa; i mostri sono più complessi da uccidere ma lasciano un bottino migliore nella modalità Cruel Difficulty. Fate attenzione, perché ci saranno diverse sorprese. La modalità Cruel Difficulty sarà rimossa dopo il lancio dell'accesso completo e sostituita da altri Atti.

Alcuni elementi da evidenziare:

Trial of the Sekhemas

L'ascensione in Path of Exile 2 richiede il completamento di grandi Trials, che si trovano man mano che si avanza nella campagna. La Trial of Sekhemas è un estenuante guanto di sfida con meccaniche rogue-like per mettere alla prova la vostra Forza, Volontà, Astuzia e Pazienza. Ogni stanza ha le sue sfide da superare e le sue ricompense da reclamare. In ogni piano, i giocatori dovranno combattere potenti boss che metteranno alla prova i loro limiti.

Trial of Sekhemas si estende fino all'endgame, aggiungendo ulteriori contenuti, meccaniche di progressione, ricompense uniche e uno speciale potere che può essere acquisito solo dal Trial.

The Trial of the Chaos God

Durante l'esplorazione della Giungla di Vaal, i giocatori scopriranno il Tempio del Caos, che introduce un altro modo di ascendere in Path of Exile 2. L'accesso alla Prova richiede un gettone da parte di una strana entità nota solo come il Trialmaster. Quando si entra in ogni stanza della Prova, il Trialmaster la riempirà di pericoli per mettere alla prova il vostro impegno. Dopo ogni stanza, dovrete fare una scelta. Accettare le ricompense ottenute fino a quel momento, oppure fare il doppio o niente, aumentando le ricompense, ma assumendosi più rischi.

Expedition

I Kalguurans settlers hanno scoperto antiche sepolture con manufatti perduti di Verisium e vogliono che li aiutiate a dissotterrarli con gli esplosivi.

I Kalguuran hanno segnato i luoghi in cui si trovano le reliquie. Collocate gli esplosivi nel miglior modo possibile per dissotterrarne il maggior numero. C'è un problema: la corruzione ha riportato in vita i cadaveri dei loro antenati, quindi potreste dover fare una piccola pulizia prima di poter recuperare gli artefatti. Si possono trovare anche dei Remnants, la cui distruzione farà arrabbiare ulteriormente i morti irrequieti. Ogni esplosione renderà i mostri successivi più potenti, ma anche più gratificanti.

Ritual

Gli altari rituali sono luoghi di sacrificio costruiti dal misterioso King in the Mists.

Gli altari rituali richiedono un tributo. Ogni mostro massacrato nel cerchio alimenterà l'Altare. Dopo il sacrificio, toccatelo per iniziare il rituale. I mostri appena uccisi saranno resuscitati dalla magia oscura del King in the Mists e voi dovrete combattere per sopravvivere.

Il tributo offerto all'altare può essere speso per acquistare potenti oggetti.

Delirium

Alcune mappe sono state toccate dalla follia. Un'entità misteriosa si è interessata a voi. Attraversate lo specchio e troverete i vostri incubi che prendono vita.

Quando toccate uno specchio, le nebbie del delirium si diffondono nell'area, infettando la vostra mente. È necessario rimanere all'interno della nebbia per mantenere l'incubo, che è tanto redditizio quanto terrificante. Tutto ciò che si uccide aumenta le ricompense che si ottengono. Tuttavia, più ci si addentra nella nebbia, più i mostri sono forti. Fate attenzione a non prolungare troppo la vostra permanenza.

Pinnacle

Durante l'esplorazione, potreste imbattervi in una gigantesca fortezza con una colonna di fiamme e cenere che si erge dal centro e che è emersa dal sottosuolo. È circondata da un enorme labirinto pieno di pericoli.

Molte meccaniche appariranno nelle aree endgame. Man mano che i giocatori progrediranno potranno guadagnare punti da spendere per potenziare gli alberi delle abilità, consentendo loro di personalizzare l'esperienza dell'endgame. C'è molto altro da scoprire e da svelare una volta che i giocatori avranno completato la storyline della campagna.

Path of Exile 2 è disponibile in wishlist per PC, Steam, PlayStation, Xbox, e su Epic Games Store. L’Early Access sarà disponibile su tutte le piattaforme il 6 dicembre.

Path of Exile 2 su Console - Couch Co-op e Accesso Anticipato simultaneoDurante l'evento PlayStation State of Play conclusosi nella notte, Grinding Gear Games ha annunciato i piani per console di Path of Exile 2, Action RPG free-to-play di nuova generazione che sarà disponibile in Early Access simultaneamente su più piattaforme nel corso dell'anno.

Grinding Gear Games - nuova classe Ranger di Path of Exile 2 - Beta rinviata e Path of Exile: Necropolis Durante la livestream di ieri sera di Path of Exile , intitolata “GGG Live” (disponibile QUI ) gli sviluppatori di Grinding Gear Games hanno annunciato una serie di novità a proposito di Path of Exile e Path of Exile 2.

Nuovi dettagli su Path of Exile 2 - Grinding Gear Games svela nuovi dettagli su Path of Exile 2 e mostra Path of Exile: AfflictionLa nuova season di Path of Exile svelata nella Livestream degli sviluppatori assieme alla nuova classe mercenario di Path of Exile 2Durante l'evento livestream di ieri sera, Grinding Gear Games ha svelato un nuovo trailer e i dettagli sui contenuti dell'ultima espansione di Path of Exile, intitolata Affliction, che sarà lanciata l'8 dicembre per PC e Mac e il 13 dicembre per PlayStation e Xbox.