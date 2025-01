Path of Exile 2: disponibile la nuova Patch 0.1.1

GGG ha da poco condiviso un nuovo video dove il Game Director Jonathan Rogers racconta ai giocatori le principali novità della nuova patch appena uscita.

Jonathan parla dei contenuti principali della nuova patch, che vanno dalla correzione di errori e modifiche alla qualità della vita, a nuove integrazioni nei menu e nei contenuti, sottolineando come alcune delle modifiche più richieste dalla community e non presenti in questa patch non sono state ignorate, ma arriveranno in un secondo momento.La nuova patch 0.1.1 è ora disponibile, tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.

Path of Exile 2 entra oggi in Early Access - Path of Exile 2 entra oggi in Early Access con un endgame ampio e accessibileL'attesissimo Action RPG, famoso per il suo albero delle abilità e il sistema di combattimento, offre sei classi giocabili, ciascuna con due ascendenze secondarie.Giocate in cooperativa sul divano con un amico o in gruppo fino a sei giocatori per affrontare 50 epiche battaglie contro i boss e oltre 400 tipi di mostri.

I Supporter Packs di Path of Exile 2 sono disponibili - Tanti contenuti dell’Early Access svelati durante il GGG LiveIntraprendete un viaggio esaltante con sei classi di personaggi, il Monk, Warrior, Ranger, Mercenary, Witch, e la Sorceress, ognuna dotata di due differenti specialità di classe AscensionA partire da 27,75 Euro, i giocatori potranno imbarcarsi in un'avventura RPG d'azione completamente nuova, con un sistema di combattimento ridefinito ed emozionanti combattimenti con i boss.

Path of Exile 2 su Console - Couch Co-op e Accesso Anticipato simultaneoDurante l'evento PlayStation State of Play conclusosi nella notte, Grinding Gear Games ha annunciato i piani per console di Path of Exile 2, Action RPG free-to-play di nuova generazione che sarà disponibile in Early Access simultaneamente su più piattaforme nel corso dell'anno.