Arrestato a Civitavecchia trafficante con 87 kg di cocaina proveniente da Barcellona

Un'operazione condotta dalla Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia ha portato all'arresto di un autotrasportatore spagnolo, trovato in possesso di 87 chilogrammi di cocaina pura, per un valore stimato di circa 10 milioni di euro. L'uomo era sbarcato al porto di Civitavecchia la sera del 20 novembre, proveniente da Barcellona a bordo di un traghetto.

Durante i controlli di routine sui veicoli in arrivo, gli agenti hanno notato il comportamento nervoso e poco collaborativo del conducente di un trattore stradale con semirimorchio. Il cane antidroga "Eviva" ha segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti nell'abitacolo del camion.

La perquisizione ha rivelato due telecomandi e alcuni fusibili vicino a uno slot vuoto. Inserendo un fusibile e azionando il telecomando, i sedili dell'abitacolo si sono sollevati elettronicamente, rivelando un doppiofondo ermetico contenente 79 panetti di cocaina.

L'autista è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Aurelia, a disposizione del sostituto procuratore Martina Frattin.

