Roma: Sei Ultras Indagati per Spaccio di Cocaina nella Curva Sud dello Stadio Olimpico

La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma, ha notificato un decreto di fissazione di interrogatorio a tre membri del gruppo ultras "Gruppo Quadraro", attivo nella parte centrale del secondo anello della Curva Sud dello Stadio Olimpico. Contestualmente, sono state eseguite perquisizioni nei confronti di questi tre individui e di altri tre esponenti dello stesso gruppo, tra cui un minorenne.

Le indagini, avviate a gennaio 2024, hanno rivelato l'esistenza di una rete organizzata per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la vendita di cocaina. Questa attività illecita si svolgeva principalmente nei bagni della Curva Sud durante le partite casalinghe dell'AS Roma.

Gli indagati sono accusati di aver effettuato numerose cessioni di cocaina ai tifosi presenti allo stadio fino a maggio 2024. Le operazioni di spaccio avvenivano in una "piazza di spaccio" allestita e gestita nei bagni della Curva Sud durante le partite casalinghe della Roma.

Le autorità continuano a monitorare la situazione per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti negli stadi, al fine di garantire la sicurezza e l'integrità degli eventi sportivi.

