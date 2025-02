Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro: bloccati 137 kg destinati alle 'ndrine locali

La Polizia di Stato ha sequestrato 137,5 chilogrammi di cocaina purissima nella Piana di Gioia Tauro, impedendo l'immissione sul mercato locale di droga gestito dalle potenti 'ndrine della zona. Il carico, del valore stimato di 15 milioni di euro al dettaglio, era nascosto in un vano sotto il rimorchio di un camion, coperto da sacchi di colla in polvere.

L'operazione è scaturita da una segnalazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga riguardante un ingente carico di cocaina su un autoarticolato in transito nel territorio nazionale. Il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ha coordinato le indagini per individuare il veicolo, rintracciato grazie alla collaborazione dei Compartimenti della Polizia Stradale.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno identificato il conducente, un quarantenne originario di Polistena con precedenti penali. Il mezzo è stato fermato dalla Polizia Stradale di Vibo Valentia nei pressi dello svincolo autostradale di Sant'Onofrio. La perquisizione, effettuata con l'ausilio di un'unità cinofila, ha portato al ritrovamento di 125 panetti di cocaina, ciascuno del peso di 1,1 kg, per un totale di 137,5 kg. Il valore all'ingrosso della droga è stimato in circa 3,5 milioni di euro. L'uomo è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

