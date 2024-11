Serie A: probabili formazioni della 13ª giornata

La 13ª giornata di Serie A si apre sabato 23 novembre con diversi incontri chiave. Ecco le probabili formazioni delle partite in programma:

Hellas Verona vs Inter (sabato 23 novembre, ore 15:00)

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Milan vs Juventus (sabato 23 novembre, ore 18:00)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Motta.

Parma vs Atalanta (sabato 23 novembre, ore 20:45)

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Lookman, Brescianini; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Genoa vs Cagliari (domenica 24 novembre, ore 12:30)

Genoa (3-5-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Como vs Fiorentina (domenica 24 novembre, ore 15:00)

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Braunoder; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Torino vs Monza (domenica 24 novembre, ore 15:00)

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic, Sanabria. Allenatore: Vanoli.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Kyriakopoulos, Bondo, Pessina, Pereira; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Napoli vs Roma (domenica 24 novembre, ore 18:00)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Lazio vs Bologna (domenica 24 novembre, ore 20:45)

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

Empoli vs Udinese (lunedì 25 novembre, ore 20:45)

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Anjorin, Pezzella; Pellegri, Colombo. Allenatore: D’Aversa.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Davis. Allenatore: Runjaic.

Venezia vs Lecce (lunedì 25 novembre, ore 20:45)

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

Lecce (4-3-1-2): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Oudin; Krstovic, Rebic. Allenatore: Giampaolo.

Queste formazioni sono soggette a variazioni in base agli ultimi aggiornamenti e alle condizioni fisiche dei giocatori.

Calciomercato Serie A: finestra straordinaria prima del Mondiale per Club 2025 - La FIFA ha introdotto una nuova finestra di calciomercato per la Serie A, prevista dall'1 al 10 giugno 2025, in vista del Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Questa decisione mira a facilitare i trasferimenti dei club italiani partecipanti, Inter e Juventus, consentendo loro di rafforzare le rose prima dell'inizio del torneo.

Serie A: Lotito e Tebas si confrontano su lotta alla pirateria e politiche sportive - Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha partecipato oggi al Social Football Summit allo Stadio Olimpico di Roma. Durante l'evento, ha avuto un incontro con il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito. L'incontro, avvenuto a Palazzo Madama, ha offerto l'opportunità di discutere della recente legge italiana contro la pirateria, considerata da Tebas un "modello" da seguire.

Serie A: Gli infortuni dei Nazionali preoccupano le squadre - La recente sosta per le Nazionali ha portato con sé una serie di infortuni che stanno preoccupando le squadre di Serie A. Molti calciatori sono rientrati con problemi fisici, mettendo a rischio la loro disponibilità per la prossima giornata di campionato.