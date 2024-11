Mogol e Diaco regalano emozioni a Bella Ma con un duetto su I giardini di marzo

Durante la trasmissione "Bella Ma'" su Rai 2, i telespettatori hanno assistito un momento di grande intensità emotiva. Pierluigi Diaco, conduttore del programma, ha improvvisato un duetto con Mogol, celebre paroliere italiano, eseguendo "I giardini di marzo", brano iconico scritto da Mogol per Lucio Battisti nel 1972.

L'atmosfera in studio si è subito caricata di emozione. Mogol, visibilmente commosso, ha mostrato occhi lucidi e una voce a tratti rotta, mentre il pubblico, in piedi, cantava in coro il celebre ritornello "che anno è? che giorno è?". Questo coinvolgimento collettivo ha reso il momento ancora più toccante, riportando alla mente ricordi legati all'infanzia e all'amicizia tra Mogol e Battisti.

La performance ha evidenziato la potenza evocativa della musica e la sua capacità di unire generazioni diverse. "I giardini di marzo" rimane un capolavoro senza tempo, capace di suscitare profonde emozioni anche a distanza di decenni dalla sua creazione.

Questo episodio sottolinea l'importanza di preservare e celebrare il patrimonio musicale italiano, riconoscendo il valore di artisti come Mogol e Battisti, le cui opere continuano a influenzare e commuovere il pubblico contemporaneo.

Per rivivere questo momento emozionante, è possibile guardare il video su RaiPlay.